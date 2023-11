Athleten erhielten im Kartellverfahren gegen die NCAA eine Klassenzertifizierung

Ein Bundesrichter hat am Freitag drei verschiedenen Gruppen von College-Athleten in einem laufenden Kartellverfahren gegen die NCAA eine Klassenzertifizierung erteilt. Diese Entscheidung erhöht die potenziellen finanziellen Strafen, denen die NCAA drohen könnte, wenn sie ihre Niederlagenserie vor einem Bundesgericht fortsetzt, erheblich.

Die Klage, bekannt als House v. NCAA, wurde ursprünglich im Jahr 2020 vom Schwimmer Grant House aus Arizona State und der TCU-Basketballspielerin Sedona Prince (damals in Oregon) eingereicht und später mit einer separaten Klage des ehemaligen Illinois-Footballspielers Tymir Oliver kombiniert. Nach dem Urteil vom Freitag repräsentieren diese drei Athleten nun mehr als 10.000 ihrer Altersgenossen, die irgendwann zwischen 2016 und heute Sportarten der Division I betrieben haben.

Die Athleten und ihre Anwälte argumentieren, dass die Regeln der NCAA sie illegal daran hindern, den Geldbetrag zu maximieren, den sie durch den Verkauf der Rechte an ihrem Namen, ihrem Bild und ihrem Abbild verdienen könnten. Sollten die Athleten vor Gericht erfolgreich sein, könnte die NCAA mit einer Schadensersatzzahlung in Milliardenhöhe rechnen müssen.

Eine Sprecherin der NCAA sagte, der Verband sei mit der Entscheidung des Richters, große Populationen von College-Athleten als eine Klasse mit hinreichend ähnlichen Ansprüchen zu betrachten, nicht einverstanden, da NIL-Zahlungen „sehr spezifisch“ für einzelne Athleten seien. Steve Berman, einer der leitenden Anwälte, die die Athleten in dem Fall vertraten, bezeichnete das Urteil vom Freitag als „großen Schritt“ für Athleten, die an den Einnahmen teilhaben möchten, zu deren Erzielung sie beitragen.

„Wir sind zuversichtlich, dass diese Klage eine neue Ära des Hochschulsports einläuten wird – eine Ära, die den Spielern als monumentaler Wandel in Erinnerung bleiben wird, der endlich gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen hat“, sagte Berman in einer Erklärung am Freitagabend.

Der Fall des Repräsentantenhauses stellt eine große finanzielle Bedrohung für die NCAA dar und ist eine von mehreren aktuellen rechtlichen Herausforderungen, die darauf abzielen, den Verband zu einer Änderung seines Geschäftsmodells zu zwingen. Eine Reihe bundesstaatlicher Kartellklagen im letzten Jahrzehnt waren weitgehend erfolgreich darin, verschiedene Teile der seit langem geltenden Amateurregeln der NCAA abzuschaffen. Die meisten dieser Fälle wurden vor der in Kalifornien ansässigen Richterin Claudia Wilken verhandelt, die am Freitag auch das Urteil im Fall des Repräsentantenhauses erließ.

Wilken genehmigte einen Plan, die große Gruppe von Athleten in drei verschiedene Kategorien zu unterteilen: eine Klasse für Fußball- und Basketballspieler der Männer, eine Klasse für Basketballspieler der Frauen und eine weitere Klasse für alle anderen Athleten der Division I. Die Gruppen werden danach eingeteilt, wie diese Athleten ihren Verdienst hätten maximieren können, wenn die NCAA-Regeln anders gewesen wären.

Die Kläger argumentieren, dass es drei verschiedene Kategorien von entgangenen Einnahmen gibt: Geld aus allen NIL-Deals, die vor der Verabschiedung neuer, vorübergehender Regeln durch die NCAA im Juli 2021 verboten waren, Geld aus Videospieldeals und Geld aus Übertragungsrechten. Sie argumentieren, dass die Basketball- und Fußballspieler der Männer in allen drei Kategorien Geld verloren haben, dass die Basketballspieler der Frauen Geld durch Übertragungsverträge und allgemeine NIL-Beschränkungen verloren haben und dass alle anderen Sportler durch die allgemeinen NIL-Beschränkungen Geld verloren haben.

Die NCAA sagte, sie sei auch mit der Entscheidung, drei separate Klassen zu schaffen, nicht einverstanden, da dies zu einem „ungerechten Ansatz führen würde, 96 % des Schadensersatzes an Männer und nur 4 % an Frauen zu vergeben“, wenn den Athleten Auszahlungen zugewiesen würden, die im Verhältnis zur Größe stehen der Fernsehverträge für ihre Gruppierung.

Die Kläger legten Aussagen von zwei Experten vor, die argumentierten, dass Fußball- und Basketballspieler (sowohl Männer als auch Frauen) mindestens 10 % des Wertes von Fernsehübertragungsrechtsverträgen erbringen – Verträge, die in einigen Fällen im Fußball und Männerbasketball mehr als 1 US-Dollar wert sind Milliarden pro Jahr. Die Anwälte der NCAA argumentierten, dass es keine Grundlage dafür gebe, einen Dollarbetrag dem Wert zuzuordnen, den die Athleten zu diesen Verträgen beigetragen hätten. Wilken schrieb in ihrer Entscheidung, dass sie „hinreichende Unterstützung für die Annahme der Kläger findet, dass die NIL von studentischen Sportlern in Sendungen einen Wert haben und dass ihr Wert mindestens zehn Prozent beträgt.“

Die NCAA und viele andere Hochschulsportleiter haben den Kongress gebeten, ein Gesetz zu schaffen, das ihnen teilweise Schutz vor Kartellklagen gewährt und gleichzeitig Regeln schafft, um zu versuchen, ihr einzigartiges Geschäftsmodell zu bewahren. Kongressabgeordnete haben mehr als ein halbes Dutzend verschiedene Vorschläge ausgearbeitet, aber bisher haben die Gesetzgeber keine nennenswerten Fortschritte bei der Abstimmung über ein neues NCAA-Gesetz gemacht.

Der Verband versucht derzeit auch, mehrere rechtliche Anfechtungen abzuwehren, die behaupten, dass einige College-Athleten Angestellte ihrer Schulen, ihrer Konferenz oder der NCAA selbst sein sollten. Eine Anhörung in einem dieser Fälle – einer NLRB-Beschwerde in Südkalifornien – soll nächste Woche beginnen.

Der Prozess im Fall des Repräsentantenhauses soll derzeit im Januar 2025 verhandelt werden, aber beide Seiten könnten möglicherweise schon vorher eine Einigung erzielen.