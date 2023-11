Asylverfahren in Drittstaaten: Italien will mit der „Albanien-Lösung“ die Migrationskrise in den Griff bekommen.

DDie italienische Premierministerin Giorgia Meloni und Albaniens Premierminister Edi Rama überraschten die Öffentlichkeit am Montag mit einer gemeinsamen Erklärung. Demnach will Italien künftig einen Teil der aus Seenot geretteten Migranten nach Albanien bringen, um dort ihr Asylverfahren durchzuführen. Zu diesem Zweck will Rom in den nächsten sechs Monaten zwei Aufnahmezentren in Albanien errichten lassen. Diese sollen im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen.

Meloni und Rama unterzeichneten in Rom eine Absichtserklärung und erklärten, ihr Ziel sei es, die Migration über das Mittelmeer einzuschränken. Meloni nahestehende Quellen bezeichnen das Abkommen als „historisch“ – „nicht nur für Italien, sondern für die gesamte EU“. Tatsächlich ist es das erste Mal, dass Italien Migrationszentren in einem anderen Land eröffnet hat – insbesondere in einem anderen EU-Land. Albanien ist kein Mitglied der Allianz, obwohl es seit 2014 den Status eines EU-Kandidatenlandes hat.

Der Oppositionspolitiker Riccardo Magi von der Partei +Europa warnte vor dem Aufbau eines „italienischen Guantánamo“. Die linke Oppositionsführerin Elly Schlein kommentierte, dass das Abkommen „ein offensichtlicher Verstoß gegen internationales und europäisches Recht“ zu sein scheint. Tatsächlich erinnert es an den umstrittenen Versuch Großbritanniens, einen Teil seiner Asylverfahren nach Ruanda auszulagern. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sich der italienische Deal in wesentlichen Punkten unterscheidet.

Brüssel hat sich bislang nicht konkret zu den Plänen geäußert. Ein Kommissionssprecher sagte lediglich, dass die Vereinbarung noch in Kraft gesetzt und umgesetzt werden müsse. Es sei wichtig, „das EU-Recht und das Völkerrecht uneingeschränkt zu respektieren“.

Bisher wurden keine Informationen über die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern in dieser Angelegenheit veröffentlicht. Rückblickend ist jedoch klar, dass sie mindestens seit Mitte August laufen. Damals hatte Meloni ihren Sommerurlaub für einen Kurztrip nach Albanien unterbrochen, bei dem sie auch Rama kennenlernte.

Italien plant, nur erwachsene Migranten nach Albanien zu bringen, die von der italienischen Küstenwache oder der Finanzpolizei im Mittelmeer gerettet wurden. Ausgenommen sind Minderjährige, schwangere Frauen und besonders gefährdete Personen sowie jene Migranten, die es mit eigenen Booten oder an Bord von NGO-Schiffen an die italienische Küste schaffen oder auf dem Landweg anreisen.

Bis Anfang November erreichten rund 144.700 Migranten Italien über das Mittelmeer. Anfang des Jahres brachte die italienische Küstenwache 54 Prozent dieser Menschen an die Küste. Ob diese Zahl im Jahresverlauf so hoch blieb, ist nicht bekannt.

Wenn Melonis Pläne jedoch aufgehen – zusammen können die Zentren 3.000 Menschen aufnehmen und der Premierminister rechnet damit, dass jedes Jahr 36.000 Migranten dort das Asylverfahren durchlaufen werden – könnte die „Albanien-Lösung“ einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der stets überlasteten Migrationszentren im Land leisten Italien

Es ist unklar, ob Migranten festgenommen werden

Rechtlich werden sich die Zentren an den Vorschriften für Botschaften auf italienischem Boden orientieren und die Asylverfahren werden von italienischen Beamten durchgeführt. Es ist geplant, dass diese in einem Schnellverfahren mit einer Dauer von maximal 28 Tagen durchgeführt werden.

Obwohl der Text der Vereinbarung noch nicht veröffentlicht wurde, beschrieben Meloni und Rama einige Details davon. Allerdings blieben viele Fragen offen – vor allem, ob es mit diesem Abkommen wirklich gelingen wird, die Migration aus Nordafrika in die EU zu reduzieren. Letztlich bietet es keine Lösung für das Hauptproblem der EU-Länder im Bereich Migration: das Scheitern von Abschiebungen.

Bisher ist bekannt, dass Albanien Italien das Territorium überlässt, auf dem die beiden Aufnahmezentren errichtet werden sollen. Der erste soll in der Hafenstadt Shengjin gebaut werden, wo Migranten ankommen, identifiziert und registriert werden. Das zweite Zentrum wird im wenige Kilometer entfernten Gjader sein, wo die Menschen auf die Durchführung ihres Asylverfahrens warten.

Ob die Migranten die Zentren verlassen dürfen, ist noch unklar. Während Ramas Äußerungen nahelegen, dass dies nicht der Fall sein sollte, hat die italienische Regierung es kürzlich versäumt, Migranten während ihres Asylverfahrens in italienischen Zentren festzuhalten. Italienische Richter stimmten der Inhaftierung nicht zu und ließen die Migranten frei.

Die Migranten, die einen positiven Asylbescheid erhalten, sollen nach Italien gebracht werden – was einen großen Unterschied zur von der britischen Regierung geplanten „Ruanda-Lösung“ darstellt. Unklar bleibt jedoch, was mit Menschen geschieht, deren Asylantrag abgelehnt wird.

Weil Italien es versäumt, sie abzuschieben – genau wie der Rest der EU-Länder. Vor allem, weil die Herkunftsländer nicht kooperieren. Daher ist davon auszugehen, dass auch Abschiebungen aus Albanien scheitern dürften.

Kein Verstoß gegen EU-Gesetze

In einem Interview mit der italienischen Zeitung „il Fatto Quotidiano“ sagte Rama jedoch: „Wenn Italien es nicht schafft, die Abschiebungen durchzuführen, muss es (die Menschen) aufnehmen.“ Damit wäre allerdings die Abschreckungswirkung der Asylzentren in anderen EU-Ländern völlig hinfällig, weil die Migranten dann – genau wie heute – früher oder später in die EU kämen.

Der Experte für Migrationsabkommen, Gerald Knaus, geht im Interview mit WELT sogar noch weiter: „Mir ist nicht klar, welchen Sinn Italien in dem Abkommen sieht, weil es nicht zu einer Verringerung der Migration führen wird.“ Denn die Aussicht, nach Albanien gebracht zu werden, wird auf die Migranten keine abschreckende Wirkung haben.“ Schließlich liegt Albanien näher an Mitteleuropa als Griechenland.

Knaus sieht in der Vereinbarung jedoch keinen Verstoß gegen europäisches Recht, da Albanien als sicherer Hafen gelten sollte, in den aus Seenot gerettete Migranten gebracht werden können. Zudem würden mit dieser Lösung Asylanträge auf italienischem Boden bearbeitet – allerdings in diesem Fall innerhalb Albaniens.

Dies ist auch ein großer Unterschied zum Abkommen zwischen Großbritannien und Ruanda, wo die Verarbeitung in Ruanda stattfinden würde.