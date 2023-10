Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesjustizministerin Marco Buschmann halten Umfang und Höhe der Leistungen für Asylbewerber für zu hoch. „Unter besonders strengen Voraussetzungen wäre eine Kürzung der Leistungen auf nahezu Null denkbar“, schreiben die beiden FDP-Politiker in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag.

Sie schlagen dies für Menschen vor, „die nach den Dublin-Regeln in dem für sie zuständigen EU-Staat Anspruch auf humanitären Schutz haben, sich aber weigern, den dortigen Schutz in Anspruch zu nehmen.“ In diesen Fällen wäre aus Sicht der FDP-Politiker eine Reduzierung der Leistung auf die Erstattung notwendiger Reisekosten an das zuständige Land denkbar.

Kritik an Zeitungsausgaben

Kritik üben die Minister auch an der Höhe der Grundsicherung für Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen aus. Es gebe „gute objektive Gründe, daran zu zweifeln, ob den Menschen in einer Erstaufnahmeeinrichtung, die häufig in Gemeinschaftsräumen mit Medien versorgt werden“, „wirklich“ zusätzliche Ausgaben entstehen, etwa für Zeitungen und Zeitschriften. Diese Kosten sind derzeit in den Leistungen enthalten.

Newsletter © Lea Dohle

„Was jetzt?“ – Die tägliche Morgenübersicht Beginnen Sie Ihren Tag mit unserem sehr kurzen News-Newsletter. Außerdem erhalten Sie am Wochenende jeden Freitag das Digitalmagazin ZEIT. Mit der Registrierung erkennen Sie die Datenschutzerklärung an. Danke schön! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Überprüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie Ihr Newsletter-Abonnement.

Lindner und Buschmann fordern zudem, dass Asylbewerbern nicht wie derzeit nach 18 Monaten sogenannte Analogleistungen ausgezahlt werden, die der Höhe nach der Bürgerleistung entsprechen. Stattdessen sollen sie nach den Vorstellungen der FDP-Politiker bis zur rechtlichen Klärung ihres Aufenthaltsstatus nur Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. In diesem Zusammenhang müssen die Asylgerichtsverfahren bundesweit einheitlicher und schneller werden.

„Kommen Sie erst gar nicht zu uns“

Aus Sicht der FDP-Minister solle es eine „neue Realpolitik im Bereich der irregulären Migration“ geben. Lindner und Buschmann bezeichneten die Aussage „Wir schaffen das“ der Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) im Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 als „naiv“. Das muss lauten: „Wir müssen es besser machen“.

Die beiden Minister schlagen eine Reform der Gemeinsamen Europäischen Asylpolitik vor, die darauf abzielen soll, „dafür zu sorgen, dass Menschen, die aus offensichtlich unbegründeten Gründen Schutz suchen, ihre ablehnenden Entscheidungen an der europäischen Außengrenze erhalten und erst gar nicht zu uns kommen.“

Sie fordern außerdem die Einführung einer elektronischen Bezahlkarte für Asylbewerber. Über die Kosten von Sachleistungen oder Bezahlkarten müsse es laut Lindner zunächst eine Einigung mit den Ländern geben. „Wenn sich die Länder mit dem Bund in finanziellen Fragen über die Kosten der Migration einigen wollen, dann erwarte ich die bundesweite Einführung von Bezahlkarten oder Sachleistungen“, sagte er Stuttgarter Zeitung und das Stuttgarter Nachrichten.