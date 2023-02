Astronaut Sen. Mark Kelly lobt „atemberaubendes“ Weltraumgeschäft

Mark Kelly, Senator von Arizona, spricht auf der jährlichen Konferenz zum kommerziellen Raumtransport am 9. Februar 2023.

„Wir brauchen mehr Trägerraketen, um die Kosten weiter zu senken, die damit verbunden sind, eine Nutzlast in den Orbit zu bringen“, sagte Kelly.

Kelly bemerkte, dass die Kosten für das Senden von Satelliten, Menschen und Fracht in den Orbit derzeit „ein Bruchteil“ dessen sind, was es kostete, als er mit dem Space Shuttle der NASA geflogen war. Er fügte hinzu, dass – obwohl das Wachstum der Branche ermutigend ist – Unternehmen, die Raketen bauen, „auf die Platte treten“ und mehr „neue Trägerraketen schneller auf den Markt bringen und den erneuten Wettbewerb annehmen und ihn nicht ersticken müssen“.

„Einige der Fortschritte sind wirklich atemberaubend; dies war ein großer Erfolg“, sagte Kelly am Donnerstag bei einem Mittagessen während der Commercial Space Transportation-Konferenz in Washington, DC.

Mark Kelly, Senator von Arizona, der in seiner 15-jährigen Karriere als Astronaut viermal ins All geflogen ist, lobte das Wachstum der Branche und rief zu einem verschärften Wettbewerb auf.

Eine Falcon Heavy-Rakete startet die USSF-67-Mission am 15. Januar 2023 vom Kennedy Space Center der NASA in Florida.

Raketen starten in einem beispiellosen Tempo, wobei 2022 einen neuen Jahresrekord von 87 aus den USA aufstellt. Die meisten davon stammen von Elon Musks SpaceX, das derzeit im Durchschnitt alle vier Tage startet, aber eine Vielzahl anderer Unternehmen streben eine Steigerung an das Tempo und das Debüt neuer Raketen in den kommenden Jahren – einschließlich Raketenlabor United Launch Alliance, Blauer Ursprung, Astra , Jungfrau Orbit , Northrop Grummann Glühwürmchen und ABL.

Melden Sie sich hier an, um wöchentliche Ausgaben des CNBC-Newsletters Investing in Space zu erhalten.

Kelly gab zu, dass er „wie vielleicht viele Leute bei der NASA und viele Leute in Washington“ um die Jahrhundertwende skeptisch war, sich bei Starts auf private Unternehmen zu verlassen.

„Ich denke immer gerne, dass ich die erste Person bin, die zugibt, wenn ich falsch lag, und ich war ungefähr hier“, sagte Kelly.

„Der kommerzielle Raumfahrtsektor ist von entscheidender Bedeutung. Er ist von entscheidender Bedeutung für die Zukunft der US-Wirtschaft und von entscheidender Bedeutung für unsere Führungsrolle im Ausland. Ohne den kommerziellen Raumfahrtsektor wären wir nicht in der Lage, unsere nationalen Sicherheitsressourcen in den Orbit zu bringen. Ohne ihn, ganze Sektoren der amerikanischen Wirtschaft von der Telekommunikation bis zur globalen Schifffahrt und Navigation wären nicht global wettbewerbsfähig“, fügte Kelly hinzu.