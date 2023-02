Zullen de pijlen van Cupido jouw kant op vliegen op Valentijnsdag?

Je kunt maar beter geloven dat we het astroloog hebben gevraagd Susan Miller welke sterrenbeelden een extra pittige feestdag hebben op 14 februari. Maar voordat we je lieve woordjes toefluisteren, legde de oprichter van Astrology Zone uit waarom het belangrijk is om te weten hoe de planeten de week van Valentijnsdag zullen uitlijnen.

“Ik wil dat je weet wat er gaat komen,” vertelde Susan aan E! Nieuws in een exclusief interview. “Saturnus conjunct de zon is een van de moeilijkst mogelijke aspecten. Het gebeurt die week en beïnvloedt alles.”

Saturnus conjunct de zon – wat meestal een tijd is waarin mensen voorzichtig, analytisch en bezorgd zijn over orde in hun omgeving – vindt plaats op 16 februari. Maar ondanks deze timing merkte Susan op dat er veel is om naar uit te kijken.

“Dit is een tijdelijke situatie”, herinnert ze zich. Leef je dus gerust uit op de dag van de liefde. “Het is prima om jezelf bloemen te sturen, uit te gaan met vrienden of jezelf te trakteren. Het is waarschijnlijk beter om niet thuis te blijven.”