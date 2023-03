Astra CEO Chris Kemp spreekt in het hoofdkantoor van het bedrijf tijdens de “Spacetech Day” van het bedrijf op 12 mei 2022.

Motorfabrikant van ruimtevaartuigen en kleine raketbouwer Astra kondigde vrijdag aan dat het bedrijf onderzoek doet naar “mogelijke illegale short selling” onder aandeelhouders van zijn gewone aandelen.

Het bedrijf zei dat het financiële softwarebedrijf ShareIntel had ingehuurd om te helpen bij het beoordelen van “verdachte, afwijkende of ongebruikelijke handelsactiviteiten”.

“Astra blijft zich inzetten voor de bescherming van onze investeerders en het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde”, zei voorzitter en CEO Chris Kemp in een verklaring.

De aankondiging komt op het moment dat Astra geconfronteerd wordt met een delisting-deadline die vorig jaar door de Nasdaq is uitgegeven. Met aandelen tegen 47 cent vanaf de opening van vrijdag, heeft Astra tot 4 april de tijd om zijn aandelenkoers gedurende ten minste tien opeenvolgende werkdagen boven $ 1 per aandeel te laten terugkeren, anders zou het een Nasdaq-noteringsbericht ontvangen. Als dat gebeurt, kan Astra in beroep gaan tegen de schrapping van de notering voor een Nasdaq-hoorzittingspanel.

Astra zal naar verwachting de resultaten over het vierde kwartaal rapporteren na het sluiten van de markt op 30 maart.