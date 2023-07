Aston Villa hat die Verpflichtung des Flügelspielers Moussa Diaby von Bayer Leverkusen bestätigt.

Der 24-Jährige wechselt von einer unbekannten Ablösesumme nach Villa Park und ist bereits mit seinen neuen Teamkollegen auf der USA-Tournee des Vereins dabei.

Diaby, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 14 Tore schoss und 11 Assists lieferte, war zuvor schon für Arsenal und Newcastle interessant gewesen.

Sky Sportnachrichten Er geht davon aus, dass Leverkusen im letzten Sommer bis zu 88 Millionen Pfund für Diaby geboten hatte.

Der französische Nationalspieler ist der dritte Sommer-Neuzugang von Aston Villa.

Diaby hat zehn Länderspiele in der A-Nationalmannschaft Frankreichs bestritten, gehörte aber letztes Jahr nicht zum Kader, der das WM-Finale in Katar erreichte.

Nach seinem Aufstieg beim Heimatverein Paris St. Germain wechselte Diaby 2019 nach Leverkusen. In 172 Einsätzen für den Bundesligisten erzielte er 49 Tore, bevor er zu Villa Park wechselte.

Villa schloss den Deal trotz gemeldeten Interesses des saudischen Pro-League-Klubs Al-Nassr an Diaby ab und wird nun ein wichtiger Teil eines Kaders sein, der in die Europa Conference League einsteigt, nachdem er letztes Jahr den siebten Platz in der Premier League belegte.

Villa hat nach seinem Abgang von Leicester in diesem Sommer bereits Verteidiger Pau Torres von Villarreal und Free Agent-Mittelfeldspieler Youri Tielemans verpflichtet.

Bild:

Pau Torres ist bei Aston Villa wieder mit Unai Emery vereint





Es war ein Sommer voller Veränderungen in Villa Park, in dem Monchi zum neuen Sportdirektor ernannt wurde.

Monchi arbeitete zuvor bei Sevilla mit Cheftrainer Unai Emery zusammen.

Spielpläne und Ergebnisse der Saisonvorbereitung von Aston Villa

15. Juli: Walsall 1-1 Aston Villa

Walsall 1-1 Aston Villa 24. Juli: Newcastle vs. Aston Villa, Anstoß 12 Uhr (Lincoln Financial Field, USA)

Newcastle vs. Aston Villa, Anstoß 12 Uhr (Lincoln Financial Field, USA) 27. Juli: Fulham gegen Aston Villa, Anstoß 12 Uhr (Exploria Stadium, USA)

Fulham gegen Aston Villa, Anstoß 12 Uhr (Exploria Stadium, USA) 30. Juli: Aston Villa gegen Brentford, Anstoß 17:00 Uhr (FexEx Field, USA)

Aston Villa gegen Brentford, Anstoß 17:00 Uhr (FexEx Field, USA) 3. August: Lazio vs. Aston Villa, Anstoß 19:30 Uhr (Bescot Stadium)

Lazio vs. Aston Villa, Anstoß 19:30 Uhr (Bescot Stadium) 5. August: Valencia vs. Aston Villa, Anstoß 20 Uhr (Mestalla, Spanien)

Verfolgen Sie das Sommer-Transferfenster mit Sky Sports

Wer wird diesen Sommer unterwegs sein, wenn das Transferfenster am 14. Juni öffnet und am 1. September um 23 Uhr in England und um Mitternacht in Schottland schließt?

Bleiben Sie über die neuesten Transfernachrichten und Gerüchte in unserem speziellen Transfer Center-Blog auf den digitalen Plattformen von Sky Sports auf dem Laufenden. Sie können sich auch über alle Einzelheiten und Analysen auf Sky Sports News informieren.