Aston Villa-Torhüter Emilano Martinez läuft über die Mittellinie, um sicherzustellen, dass Teamkollegen David De Geas Sicht auf den Freistoß von Lucas Digne beim Sieg über Man United blockieren können

Aston Villa-Torhüter Emiliano Martinez bewies, warum er einer der beliebtesten Spieler von Villa Park ist.

Gegen Manchester United trug der argentinische Torhüter seinen Teil zum zweiten Tor von Unai Emery bei, das Lucas Digne per Freistoß zum 2:0 erzielte.

Twitter @VillansTogether Martinez ist zu sehen, wie er versucht, De Geas Sicht auf den Freistoß zu blockieren

Twitter @VillansTogether Der Villa-Torhüter wendet sich dann an die heimischen Fans, um zu feiern, nachdem Digne getroffen hat

Twitter @VillansTogether Martinez springt dann vor Freude, nachdem er seiner Mannschaft geholfen hat, mit 2: 0 in Führung zu gehen

Villa gewann mit 3:1, und Emery sicherte sich seinen ersten Sieg in seinem ersten verantwortlichen Spiel, seit er Steven Gerrard an der Spitze ersetzte.

Der Beitrag von Martinez zum überaus wichtigen zweiten Tor war jedoch sicherlich das Gesprächsthema unter den Villa-Anhängern.

Als Digne den Ball auf den Boden legte und sich ansah, wohin er zielen würde, war Villas 30-jähriger Torhüter auf seinem Weg zur Mittellinie zu sehen.

Dann wird er gesehen, wie er mit den Händen winkt, schreit und Leute wie Tyrone Mings und Ezri Konsa anweist, die Sicht von David De Gea zu blockieren.

Villa-Fans waren sicherlich beeindruckt von seiner frechen Spielkunst.

Im Spiel traf die Heimmannschaft in den ersten 11 Minuten zweimal durch Leon Bailey und Digne.

AFP Ramsey erzielte das dritte Tor seiner Mannschaft, um sicherzustellen, dass alle drei Punkte Villas waren

Ramsey erzielte dann ein Eigentor, nachdem Luke Shaws Anfangsschlag den Mittelfeldspieler stark abgefälscht hatte, was zum 2: 1 führte.

Der in Birmingham geborene Star machte das jedoch wieder wett und sicherte seiner Mannschaft den Zwei-Tore-Vorsprung zurück.

Vier Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit entfesselte er einen kraftvollen Schuss über De Gea hinaus, um alle drei Punkte für Villa zu besiegeln.

United hat die Chance auf Revanche, wenn sie Emerys Mannschaft am Donnerstag in Old Trafford in der dritten Runde des Carabao Cup begrüßen.