Assassin’s Creed-Hersteller Ubisoft baut mit Immutable ein Krypto-Gaming-Erlebnis auf

Herausgeber von Assassin’s Creed und Rainbow Six Siege Ubisoft drängt weiter auf Blockchain-Gaming – dieses Mal, um ein „Web3-Gaming-Erlebnis“ mit Krypto-Infrastruktur und einem Gaming-Unternehmen zu schaffen Unveränderlich.

Gemeinsam bauen Ubisoft und Immutable „ein neues Spielerlebnis, das das Potenzial von … weiter erschließen wird.“ Web3“, heißt es in einer Erklärung. Immutable ist das Unternehmen hinter der Layer-2-Blockchain Immutable X, die anderen Spielen gefällt Götter entfesselt Und Gilde der Wächter auch für ihre verwenden NFT Integrationen.

Nicolas Pouard, Vizepräsident des Ubisoft Strategic Innovation Lab, der auch die Blockchain-Initiativen von Ubisoft leitet, sagte in einer Erklärung, dass er glaubt, dass Immutable nahtlose Integrationen für Spieleentwickler bietet, um ihren Projekten Kryptoelemente hinzuzufügen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit ihnen und freuen uns darauf, dieses Maß an Flüssigkeit in ein vollwertiges Spiel zu bringen, sodass sich die Spieler nur auf den Spaß am Erlebnis konzentrieren müssen“, sagte Pouard in der Ankündigung.

James Ferguson, CEO und Mitbegründer von Immutable, sagte in einer Erklärung, dass die beiden Unternehmen den Spielern durch die Zusammenarbeit „digitales Eigentum“ bieten werden.

„Wir planen, das gesamte Gewicht unseres Ökosystems einzusetzen, um den Erfolg der Partnerschaft sicherzustellen“, sagte Ferguson. „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein frisches neues Erlebnis schaffen werden, das die Spieler lieben werden.“

Diese Ankündigung enthält nur wenige Details darüber, was genau gebaut wird. Dieses Projekt könnte ein neues Blockchain-Spiel sein, eine unveränderliche Integration in ein bestehendes Ubisoft-Spiel in der Entwicklung, oder es könnte eine Art spielerisches Erlebnis wie ein „Collect-to-Earn“-Projekt sein, bei dem eine einfache Spieloberfläche den Spielern die Möglichkeit bietet, NFTs zu verdienen .

Auf die Frage nach weiteren Details zu dem, was gebaut wird, antwortete ein Vertreter von Immutable Entschlüsseln dass „mehr Informationen“ irgendwann in der Zukunft geteilt werden.

Das mysteriöse Projekt von Ubisoft ist jedoch bei weitem nicht der erste Schritt des Herausgebers in die Welt der NFTs und NFT-Spiele. Ubisoft veröffentlichte NFTs, die von seinem skurrilen Rabbids-Spiel inspiriert waren Der Sandkasten und weiter Reddit. Es wurde auch gestartet kostenlose Tezos NFTs für Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpointim Jahr 2021. Ubisoft stellte daraufhin den Support dafür ein Ghost Recon NFTs im April 2022 und sagte, es sei geplant, die Technologie auch in andere zukünftige Spiele zu integrieren.

Dieses Jahr gab Ubisoft im Juli bekannt, dass es ein taktisches Rollenspiel entwickelt. Champions-Taktikauf der Oasys-Blockchain und wurde zum Netzwerkvalidator für Cronos-Blockchain sowie.

Herausgegeben von Andrew Hayward