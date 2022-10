Assanges Frau bittet Bundesregierung um Hilfe | Aktuelles Amerika | DW

„Wir erwarten und fordern, dass die deutsche Regierung, die Kontakte zu den USA und Großbritannien hat, Maßnahmen ergreift und Julians Fall zum Abschluss bringt, damit er nach Hause zu seinen Kindern gehen kann.“ Diesen Appell richteten Julian Assanges Vater John Shipton und Assanges Ehefrau Stella Morris bei ihrem Besuch in Berlin an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Shipton wies darauf hin, dass Baerbock zumindest schon früher Engagement gezeigt habe.

Laut Morris ist jetzt Unterstützung auf „jede erdenkliche Weise“ erforderlich. Eine Möglichkeit besteht darin, sich dafür einzusetzen, dass Assange den Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments erhält, der am kommenden Mittwoch bekannt gegeben wird. „Die Nominierung ist unglaublich wichtig“, sagte Morris der DW. „Es stärkt unsere Fähigkeit, den Fall auf der Tagesordnung zu halten.“

Todesstrafe nach US-Recht möglich

Assange, der seit über dreieinhalb Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in London festgehalten wird, stehe vor einer „unsicheren Zukunft“, sagte Morris. Die Möglichkeit, rechtliche Schritte einzuleiten, um seine Auslieferung an die USA zu verhindern, wurde durch die Inhaftierung behindert. Wegen einer Infektion mit dem Coronavirus darf Assange seit Samstag seine Zelle nicht mehr verlassen. Vorher habe er immerhin eine Stunde am Tag auf den Hof gehen und frische Luft schnappen können, erklärte Morris.

Von 2012 bis 2019 gewährte Ecuador Julian Assange in seiner Botschaft in London Asyl

Angesichts der drohenden Strafen erklärte Assanges Frau, ihr Mann sei kein „Krimineller“. Das US-Justizministerium wirft ihm jedoch Hacking unter dem „Spionage Act“ vor. Die Höchststrafe für Verurteilungen nach diesem Gesetz wäre die Todesstrafe. Assange wird vorgeworfen, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen, auf der Online-Plattform Wikileaks veröffentlicht und damit das Leben von US-Informanten gefährdet zu haben.

„Kein Rechtsfall“

Befürworter hingegen sehen in Assange einen mutigen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. „Das ist kein Rechtsfall“, sagte Morris entsprechend. „Es ist ein politischer Fall, bei dem es um die Inhaftierung eines Journalisten im Auftrag einer ausländischen Macht geht.“ Der von der Trump-Administration initiierte und unter Präsident Joe Biden fortgeführte Prozess stehe „im Gegensatz zu allem, was die Vereinigten Staaten für sich beansprucht haben“.

Morris und Assange verbanden sich während Assanges Jahren als Botschaftsasyl bei der ecuadorianischen Mission in London. Das Paar, das im März im Hochsicherheitsgefängnis von Belmarsh geheiratet hat, hat zwei Kinder.

