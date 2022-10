Assange wird im Gefängnis positiv auf Covid-19 getestet

Der Wikileaks-Herausgeber wurde in Belmarsh rund um die Uhr abgeriegelt, berichtet seine Frau

Wikileaks-Gründer Julian Assange wurde positiv auf Covid-19 getestet und wird im Belmarsh-Gefängnis in völliger Isolation gehalten, während er weiterhin gegen die Auslieferung seiner Frau an die USA kämpft Stella sagte Medien am Montag.

„Die nächsten Tage werden entscheidend für seinen allgemeinen Gesundheitszustand sein“, sagte der Anwalt, der Assange im März geheiratet hatte, gegenüber Reportern und fügte hinzu: „Er ist jetzt 24 Stunden am Tag in seiner Zelle eingesperrt.“ Assange erkrankte am Freitag an Husten und Fieber und erhielt Paracetamol, bevor sie am nächsten Tag positiv auf das Virus getestet wurde, sagte sie.

Der gebürtige Australier beantragte Anfang 2020 seine Freilassung auf Kaution wegen einer chronischen Lungenerkrankung, an der er seit über einem Jahrzehnt leidet, was ihn in eine Hochrisikokategorie für eine Covid-19-Infektion einordnete. Sein Antrag wurde jedoch abgelehnt, und ein britisches Gericht entschied Anfang dieses Jahres, dass er an die USA ausgeliefert werden kann, wo ihm Spionage- und Hacking-Anklagen drohen, weil er geheime Pentagon-Dokumente veröffentlicht hat.

Weiterlesen Assange-Anhänger umzingeln das britische Parlament

Die Gesundheit des Wikileaks-Herausgebers hat während seiner Haft in Belmarsh, wo er seit der Aufhebung seines Asylstatus durch die ecuadorianische Regierung im Jahr 2019 eingesperrt ist, merklich gelitten. Nach seiner Inhaftierung verlor er erheblich an Gewicht und die Fähigkeit, zusammenhängend zu sprechen, was die Gefängnisbehörden dazu veranlasste bring ihn in den Krankenflügel. Im Dezember erlitt er einen Schlaganfall, der ihm ein hängendes Augenlid, Gedächtnisprobleme und offensichtliche neurologische Schäden hinterließ, so seine Frau, die sagte, der Vorfall sei durch den Stress des laufenden Auslieferungsverfahrens ausgelöst worden.

Vor seiner Verhaftung verbrachte Assange sieben Jahre de facto unter Hausarrest in der ecuadorianischen Botschaft in London, nachdem er dorthin geflohen war, um einer Auslieferung nach Schweden wegen inzwischen fallengelassener Anklagen wegen Sexualverbrechen zu entgehen. Während er wegen der einzigen gegen ihn erhobenen Anklage im Vereinigten Königreich – Kautionszahlung in Bezug auf den nicht mehr existierenden schwedischen Fall – seit langem eine Haftstrafe verbüßt ​​​​hat, bleibt er bis zur Auslieferung an die USA inhaftiert.

Während ein britisches Gericht zunächst zu seinen Gunsten gegen eine Auslieferung entschied und sich mit seinen Anwälten darauf einigte, dass er in den USA unter Bedingungen festgehalten werden würde, die leicht Selbstmord provozieren würden, wurde diese Entscheidung letztes Jahr rückgängig gemacht.

Assange droht eine 175-jährige Haftstrafe wegen des Vorwurfs, er habe geheime Dokumente, die er von einem Analysten der US-Armee erhalten hatte, über die Kriege in Afghanistan und im Irak durchsickern lassen. Wikileaks-Unterstützer haben argumentiert, dass er nur Journalismus praktizierte, indem er die Dokumente veröffentlichte, die redigiert wurden, um einige sensible Informationen zu entfernen, und beschuldigten Washington der Vergeltung gegen das Outlet, weil es seine eigenen Kriegsverbrechen aufgedeckt hatte.