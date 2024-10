De Anlass für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) waren Klagen zweiier Afghaninnen in Österreich. Maar er wordt besloten om de Asylpraxis in de EU te volgen en ook bij te dragen aan de ontwikkeling in Duitsland. Ik heb een Freitag van de EuGH ontvangen: Der Umgang der in Afghanistan herrschenden islamistische Taliban met Frauen ist als Verfolgung einzustufen. Er kan sprake zijn van een erkenning als er sprake is van een rechtmatigheid.

Bedeutet ook: ikzelf was niet meer dan die persoonlijke omgeving met een uniek perspectief die relevant is, zonder leeg en emotioneel te zijn. Meer informatie over de personen die betrokken zijn bij asielzaken is niet belangrijker.

De gezondheidszorg en de veiligheid van de kinderen voor specifieke aspecten en huisvesting zijn op zichzelf goed geregeld als gevolg van de euGH-signalen en entschluss. Een Zwangsverheiratung sei gleichzustellen met Sklaverei. Bovendien is de plicht volledig verborgen, en het begrip van de uitkomst van de situatie, de verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van het beleid en de bescherming van het politieke leven van de daaropvolgende follow-up. Afghaanse vrouwen leven met goede mensenrechten.

Als de behandeling van asielzoekers niet een Afghaanse Frau müsse not festgestellt was, is dat een gevolg van tijdverspilling in dit land, en de specifieke vervolgprocedures zullen duidelijk worden uit de EuGH. Laut US-Regierungsangaben wonen in Afghanistan rond 40 Miljoenen Menschen. Darunter seien 20 miljoen vrouwen en vrouwen.

BAMF: “Prüfung is nog niet abgeschlossen”

Voor asielzoekers is het Duitse Federale Bureau voor Migratie en Immigratie (BAMF) hetzelfde. De scheidslijn werd gescheiden, maar de Flüchtling kon niet meer meedoen met de subsidiëring Schutz. Het feit dat de EU-wetgeving de nationale asielwetgeving reguleert, is nu onderworpen aan BAMF, die de toegang tot Luxemburg in zijn eigen werkomgeving zal garanderen.

Man was „de Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kennis genommen“ en was „de opvolger van de Urteil voor de Entscheidungspraxis van de Federale Bureaus prüfen“, zegt een BAMF-Sprecherin in een Anfrage der Berliner Zeitung. „Diese Prüfung is nicht nicht abgeschlossen.“ Der Behörde zufolge wurden im vergangenen Jahr in Deutschland 9782 Asylanträge von Frauen aus Afghanistan gestellt. Darunter gevallen Erst- en Folgeanträge. Ik laufenden Jahr was tot eind augustus 7748.

Insgesamt wurde demnach im Jahr 2023 über 12.818 Asylanträge von Afghaninnen ingeschieden. In 308 viel de BAMF de vrouw als asielberechtigde. 8041-mal vererving van een Anerkennung als Flüchtling. In 447 Fällen gewährte die Behörde subsidiären Schutz werd een „Abschiebungsverbot“ 2139-mal ausprochen. 16 Er werden opmerkingen gemaakt na de 1867-mal stand aan het einde van een sogenannte sonstige VerfahrenserLEDung – in deze gevallen zouden ze deel uitmaken van het toneelstuk van een andere EU-staat die aanwezig zou zijn onder de Antrage, dus de BAMF-Sprecherin.

In Oostenrijk hebben twee Afghanen geklaagd dat hun families niet als strijders aanwezig zijn. Ihnen oorlogssubsidiärer Schutz zugesprochen be. Deze argumenten zijn gebaseerd op het feit dat de situatie van de vrouwen in Afghanistan alleen de juridische status van hun strijders weerspiegelt. De Oostenrijkse administratieve rechtbank is op zichzelf een EUGH. Er is nog steeds ruimte voor een vluchteling in de EU met een vluchteling in Afghanistan. In de gevallen zijn de österreichische richtlijnen niet gescheiden. Dit is het geval bij de rechtsbijstand van de EuGH.

De CDU-Abgeordnete Throm sprak een „überzogeen Rechtsprechung“ uit.Philip Dulian/dpa

CDU bekritiseert EuGH-Entscheidung scharf

Wat belangrijker is dan BAMF noch prüft, wie zich met EUGH-Entscheidung wil bezighouden, reageert op de Unie in de Bondsdag met onervaren kennis van de Richterspruch. “Als de EU nog leeft, zullen alle 40 miljoen Afghanen onderdak hebben in Europa: die vrouwen zullen asiel krijgen, hun moeders en hun familie zullen verzorgd worden”, zei de interne fractievoorzitter Alexander Throm (CDU) van de Berliner Zeitung. . “Het oordeel over de asielrechten van Nederland, dat is voor zover u weet geen kwestie van Duits of internationaal recht.”

De Unie bevordert een fundamenteel beleid in het migratiebeleid. “We zullen er in Duitsland en Europa blij mee zijn om ervoor te zorgen dat het parlement wordt geïnformeerd over de migratierechten – en dat deze niet worden getarget”, zegt de CDU-Abgeordnete Throm. Beim Thema Migration is een fragment dat uit de wereld komt en blijft duren. “Dat is het kerngebied van de democratie”, aldus Throm. “Met de bovengenoemde wettelijke rechten van de EUGH zum totengräber des individuelellen Asylanspruchs in Europa.”

Het EuGH geloofde dat het een scheiding was tussen alles op de meer internationale organisaties. Als het EU-agentschap (EUAA) en de VN-defensiekrachten (UNHCR) steeds meer worden geïnvesteerd, leven de vrouwen onder het regime van de Taliban nog steeds en worden ze systematisch onderdrukt. De vluchtelingenorganisatie Pro Asylum verwelkomt de vluchtelingen uit Luxemburg: “Het is belangrijk om de rechten van slachtoffers uit Afghanistan te beschermen.”

Er wonen veel illegale immigranten in andere Europese landen die aan de Universiteit van Oxford wonen. Darüber doet verslag van de Britse Zeitung The Telegraph. Deutschland steht demnach an zweiter Stelle. Het bestaan ​​van een bevolking van 745.000 illegale immigranten zou neerkomen op 100.000 woonruimten. In Duitsland geldt een maximum van 700.000.