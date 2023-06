Kambodschas Premierminister Hun Sen hat den Einsatz von 500 Soldaten mit 200 Flugabwehrwaffen an der Grenze zu Vietnam angeordnet, da immer wieder unbekannte Drohnen in das Gebiet des südostasiatischen Landes eindringen.

Dazu werden die Truppen benötigt „Verhindern Sie alle Formen der Invasion oder Spionage, solange wir den Ursprung dieser Drohnen noch nicht kennen.“ Hun Sen sagte am Mittwoch. „Der einzige Weg, mit ihnen umzugehen, besteht darin, sie abzuschießen.“

Nach Angaben des Premierministers verletzten UAVs in der vergangenen Woche täglich den Luftraum des Landes. Er beschuldigte das Militär des Landes „zu sanft“ indem es bisher nicht gelungen ist, eine der Drohnen zu zerstören.

Der Regierungschef setzte eine Belohnung von 200.000 US-Dollar für jede Einheit aus, die eine Drohne abschießt, um zu helfen, diejenigen zu identifizieren, die das Flugzeug schicken.

Hun Sen spekulierte, dass er in Vietnam ansässig sei „ethnische Aufständische“ könnte hinter den Einfällen der UAVs stecken. Die betreffende Gruppe soll für zwei Angriffe auf Regierungsgebäude in der vietnamesischen Provinz Dak Lak am 11. Juni verantwortlich sein, bei denen neun Menschen getötet wurden.









Die Drohnen könnten vom Territorium eines anderen Landes oder von einem Schiff aus gestartet werden, fügte er hinzu.

„Wir fordern die Länder, die zulassen, dass Drohnen den kambodschanischen Luftraum verletzen, auf, ihre Aktionen sofort einzustellen. Es handelt sich um einen Terrorakt gegen Kambodscha.“ Hun Sen behauptete.

Der Premierminister machte jedoch deutlich, dass er die Behörden in Hanoi nicht für die Drohnenvorfälle verantwortlich mache.

„Wir haben Vietnam gefragt, und Vietnam wusste es nicht einmal. Vietnam sagte, es habe kein Interesse daran, eine Drohne zu starten, ohne Kambodscha zu benachrichtigen. Ich glaube, es ist nicht aus Vietnam“, er erklärte.

Hun Sen versprach außerdem, dass Phnom Penh, sobald seine eigenen Ermittlungen zu den Drohnenangriffen abgeschlossen sind, wegen der Situation bei den Vereinten Nationen Berufung einlegen wird.