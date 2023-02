Die Asiatische Hornisse is eigentlich im südlichen China heimisch. Maar mit dem internationalen Warenverkehr kam das Insekt auch nach Deutschland – en ernährt sich unter andersem von Honigbienen.

Die Aziaat Hoornisse macht dem Beekerverband Rheinland-Pfalz Sorgen. Die organisatie is de enige die de wachsende Verbreitung der Insekten te bieden heeft. Seit Herbst wordt “massief instellen van de invasieve kunst, die met Vorliebe Honigbienen verspeist”, aldus de Vorsitzende Thomas Hock. “Erste imker klaagt den Verlust ganzer Völker.” Die Imker hoffen auf Unterstützung des Landes bei der Eindämmung der Art.

De situatie kan ingrijpend veranderen terwijl de regering van de ministeriële instellingen in Mainz dit doet. Geplant in Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium sei eine Task Force zu Asiatischen Hornissen. Als een strategieplan ervoor zorgt dat de Entwicklung en Erprobung van Drohnen gehören, sterven de Hornissen auffinden en bekämpfen sollen.

Aziatische Hornisse komt uit Zuid-China



Auf einer Konferenz des Imkerverbands in Neustadt an der Weinstraße wurden schon Anfang Februar Informationen over die Aziatische Hornissen zusterammengetragen. Vespa velutina, die sterft dat Art Wisschaftlich heißt, ist im zuidelijk China zuhause en gelang te vermutlich über den Transport von Waren nach Europa. Im Jahr 2004 trat sie in Frankreich das eerste Mal auf. Inzwischen gibt es Nachweise in Spanien, Italien, Belgium en den Niederlanden. In Deutschland werd die Asiatische Hornisse eerstejaars 2014 in Waghäusel nördlich von Karlsruhe nachgewiesen.

Ik ben bezig om in Worms voor Schulen en auf Spielplätzen gesichtet te worden, sagte Hock. Einzelne Kolonien seien aus Frankenthal en Hauenstein in der Südwestpfalz worden gerapporteerd. Der nördlichste Fund in Rheinland-Pfalz wurde bei Osthofen registriert

“Sie kann vliegen wie een Libelle”, zei Hock. In der Luft wordt gecontroleerd dat Flugloch von Bienenstöcken. “Dat kan zo massief, sein, dass Bienen den Stock nicht mehr verlassen.” Als “generalistische Beutegreifer” fresse die Asiatische Hornisse auch Wespen, Hummeln of Wildbienen.

Nester met Tausenden Individuen en Hunderten Queens



“Die Art hat ein extrem hohes Verbreitungspotenzial”, dus Hock. Die Aziatische Hornisse is een nester, eerst een eerste nest in Frühling in Niedriger Höhe. Als je ziet dat het Volk in een hohen land staat, dan is het zo groot dat een Fußball is en tot 5000 Hornissen, tegen een paar hundert Königinnen.

Die Schwierigkeit beim Kampf tegen de nieuwe Hornissen-Art fange damit an, die Sekundärnester zo entdecken, erklärte Hock. Er waren hofft auf den Einsatz von Drohnen, mit dans die Nester von oben aufgefunds waren. “Dann könnte das Flugloch verschlossen und das Volk unschädlich gemacht zijn.” Da Vespa Velutina van de EU-lijst van invasieve Arten, die vaak worden gezien als een van de beste opties, sobald ein Nest entdeckt sei.

anb

dpa