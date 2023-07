Everton befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Ashley Young über einen Wechsel zum Goodison Park.

Der 38-Jährige ist ein Free Agent, nachdem er Aston Villa diesen Sommer nach Ablauf seines Vertrages verlassen hat.

Young hat andere Angebote aus der Premier League, der Championship und Europa zugunsten von Everton abgelehnt.

Bild:

Ashley Young gewann mit Manchester United die Premier League und den FA Cup





Eine Quelle hat es erzählt Sky Sportnachrichten Eine Einigung könnte bis Mittwoch vorliegen.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem zur Diskussion stehenden Deal um einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr handelt.

Everton entging letzte Saison nur knapp dem Abstieg und muss im Sommer noch einen Neuzugang unterzeichnen.

Endlich Licht am Ende des Tunnels für Everton?

Bild:

Der Vorsitzende Bill Kenwright ist von seinem Amt zurückgetreten





Evertons Leidensgeschichte scheint eine nie endende Saga zu sein.

Unruhen im Vorstand, finanzielle Konflikte, die rechtliche Anfechtung eines ehemaligen Managers und so geht es weiter.

Aber vielleicht, nur vielleicht, gibt es etwas Licht am Ende eines langen Tunnels in der jüngsten Ankündigung des Clubs über die Einsetzung eines Interimsvorstands, zusammen mit Nachrichten aus New York über einen Unternehmensantrag des zukünftigen Investors MSP Sports Capital, der dies bestätigte Investition in Höhe von insgesamt 130 Mio. £.

Unterstützergruppen fordern schon seit einiger Zeit die Abschaffung des aktuellen Vorstands.

Während 75 Prozent dieses Antrags mit dem Abgang von CEO Denise Barrett-Baxendale, Finanzdirektor Grant Ingles und nicht geschäftsführendem Vorstandsmitglied Graeme Sharp stattgegeben wurden, richtete sich wohl die größte Aufmerksamkeit auf den Vorsitzenden Bill Kenwright und, mit dem Nach der Ankündigung, dass er während einer Übergangszeit im Amt bleiben werde, äußerten viele Befürworter Bedenken, dass sich nichts geändert habe oder werde.