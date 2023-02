We hebben Ashley Aufderheide geïnterviewd omdat we denken dat je haar keuzes leuk zult vinden. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Items worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

Er is een nieuwe it-girl uit de jaren 90 in de stad, en haar naam is Ashley Aufderheide.

De 17-jarige actrice schittert in de hit van Netflix Die show uit de jaren 90, de vervolgreeks op de geliefde Die show uit de jaren 70. Ashley speelt Gwen Runck, een krachtpatser en rebels buurmeisje. Haar gedurfde, energieke en zelfverzekerde karakter is echter niet beperkt tot het scherm. Als voltijdstudent en actrice die gezondheid, welzijn en schoonheid zowel van binnen als van buiten hoog in het vaandel heeft staan, leidt Ashley haar eigen leven met veel zorg en vertrouwen, wat blijkt uit haar doordachte must-have’s die ze in haar tas bewaart terwijl op de set of studeren.

Als het erom gaat zich op haar best te voelen, vertelt Ashley: “Onlangs werd bij mij de diagnose ijzertekort gesteld en voelde ik me altijd moe en zwak. Ik moest mijn eetpatroon veranderen, meer slapen en gehydrateerd blijven. Nu ben ik terug bij mezelf weer voelen! En schoonheidsverzorging – als ik me niet aan een huidverzorgingsroutine houd, zie ik zeker een groot verschil. “

De ster deelde meer inzicht met E! over de mode- en schoonheidsfavorieten die ze in haar tas bewaart, op de set en terwijl ze studeert, te allen tijde, van onderoogmaskers van $ 4 tot een uitspatting-waardige wonderbalsem die haar als geen ander een “gehydrateerde en dikke” huid geeft. Scroll hieronder om Ashley’s keuzes zelf te shoppen.