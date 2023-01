Ashkan Morovati: Boxer mit nacktem Oberkörper, der zum Helden der iranischen Protestbewegung wurde

CNN

Das Video ging sofort viral: Handyaufnahmen von Protesten gegen die Regierung in der kurdischen Stadt Sanandaj im Iran zeigten einen Mann mit nacktem Oberkörper, der ein Messer schwang, umgeben von etwa einem Dutzend mit Waffen bewaffneter Regimekräfte.

Sicherheitsbeamte schienen abwechselnd vorsichtig ihre Schlagstöcke auf den Demonstranten zu schwingen, einige feuerten sogar ihre Waffen auf ihn, während sie bei jedem Ausfallschritt hin und her sprangen.

Schließlich fiel der Demonstrant auf die Knie, nachdem er mehrfach aus nächster Nähe angeschossen worden war, sagt er.

Es war der weltweit erste Blick auf Ashkan Morovati, einen kurdischen iranischen Boxer, der seitdem für die Anhänger der iranischen Protestbewegung zum Helden geworden ist.

In einem exklusiven Interview mit CNN erklärte Morovati die Hintergrundgeschichte des Videos, das Ende Oktober aufgenommen wurde. In den Momenten vor der Konfrontation, die vor der Kamera zu sehen war, sagte er, habe er sich an die Sicherheitskräfte gewandt und sie gebeten, gegenüber Demonstranten, die das Ende des eisernen klerikalen Regimes des Landes forderten, ruhiger vorzugehen.

„Ich bin dorthin gegangen, um ihnen zu sagen, dass sie den Menschen beistehen und Kompromisse mit den Menschen eingehen sollen“, sagte Morovati gegenüber CNN. „Ihr unterdrückt Menschen gnadenlos und das ist untermenschlich.“

Als er sie ansprach, griffen die Sicherheitskräfte jedoch ohne Vorwarnung mit Pfefferspray und Schlagstöcken an und schossen schließlich auf ihn, so Morovati. Er sagt, er habe sein Messer nur zur Selbstverteidigung gezogen, allerdings ohne Erfolg.

„Sie haben aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte auf mich geschossen und dann zweimal mit Militärkugeln in beide Beine geschossen.“

Die iranischen Behörden antworteten nicht auf die Bitte von CNN um Stellungnahme.

Morovati wurde festgenommen und später wegen „Kriegsführung gegen Gott“ oder „Moharebeh“ angeklagt, einer Anklage, die mit der Todesstrafe belegt ist und die wiederholt vom iranischen Regime zur Verfolgung politischer Demonstranten im Land verwendet wurde.

Die Tortur hätte ihn das Leben kosten können. Stattdessen führte es zu seiner gewagten Flucht aus dem Iran.

Der landesweite Aufstand des Iran erschütterte das Land, als er Mitte September begann, und stellte die größte innenpolitische Bedrohung für die herrschende Klerikerklasse seit mehr als einem Jahrzehnt dar. Massenproteste durchdrangen die konservative Unterstützungsbasis des Regimes und führten zu unzähligen Akten des Trotzes – und manchmal auch Gewalt – gegen die beeindruckende Basij, eine freiwillige paramilitärische Gruppe, die das Dreh- und Angelpunkt des Sicherheitsapparats der Islamischen Republik ist. Die Demonstranten waren jung und wütend, und eine Barriere der Angst schien gebrochen zu sein.

Aber vier Monate später hat eine wachsende Repressionswelle gegen Demonstranten – darunter Dutzende von Hinrichtungsurteilen gegen Demonstranten – die Proteste des Iran gedämpft, wenn auch nicht die Wut der Bevölkerung dahinter. Die jüngsten Todesurteile sind der Höhepunkt eines zunehmend gewalttätigen Vorgehens, einschließlich der Erschießung von Demonstranten, Massenverhaftungen, körperlichen Übergriffen und sexueller Gewalt.

Morovati selbst sagt, er sei viele Male gestorben, bevor er schließlich aus dem Iran geflohen sei. Er behauptet, die Truppen des Regimes hätten ihn auch nach seiner Festnahme brutal misshandelt, ihn weiter geschlagen und sogar erneut auf ihn geschossen, bis sie sicher waren, dass er nicht überleben würde.

„Als sie mich ins Krankenhaus brachten, schossen sie aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte auf mich, als wäre es ein Gnadenstoß“, erklärt Morovati. Er glaubt, dass die Beamten ihn nur ins Krankenhaus gebracht haben, weil sie sicher waren, dass er sterben würde.

Aber er lebte.

Im Kowsar Hospital in Sanandaj wurde er auf die Intensivstation gebracht und von mehreren Ärzten, darunter Dr. Iman Navabi, einem Chirurgen, behandelt.

Morovati sagte CNN, dass die Ärzte des Krankenhauses sagten, er habe eine durchtrennte Arterie in seinem Bein, eine von Schrotkugeln durchstochene Lunge und etwa 200 weitere Kugeln in seinem Körper, von denen einige schwere Wunden verursachten.

Obwohl sein Zustand schlimm war, kam er wie durch ein Wunder durch.

„Bist du 100%? Öffne deine Augen“, sagte Navabi in einem auf seinem Instagram geposteten Video, das Morovati nach der Operation zeigt. Navabi stand über Morovati, dessen große Statur auf einer Trage lag und dessen Füße am vorderen Ende baumelten. Seine Eltern saßen sichtlich besorgt in Krankenhauskitteln neben ihm.

„Ashkan Morovati geht es gut, die Operation war erfolgreich, sein Zustand ist stabil, er ist außer Gefahr, er ist heute Nacht auf der Intensivstation und es gibt keinen Grund zur Sorge“, schrieb Navabi in seiner Videounterschrift.

Viele iranische Ärzte und Gesundheitspersonal wurden als Strafe für die medizinische Behandlung von Demonstranten festgenommen, und Navabi selbst wurde nach der Behandlung von Morovati Anfang Dezember festgenommen, so die in Norwegen registrierte Hengaw-Organisation für Menschenrechte. Laut dem kanadischen Parlamentsabgeordneten Terry Beech wurde er später freigelassen.

Der kurdische Boxer, der zuvor gesehen worden war, wie er mit Gewichten trainierte, Schläge austeilte und auf Videos sprintete, die auf seinen Social-Media-Konten gepostet wurden, verbrachte fast einen Monat damit, sich in einem Krankenhausbett zu erholen.

Dann, so sagt er, stürmten Truppen des Regimes in das Krankenhaus und zerrten ihn in den frühen Morgenstunden des 23. November heraus.

„Rund 10 Agenten in Zivil kamen zusammen mit etwa 20 bewaffneten Soldaten, die das Krankenhaus vollständig übernommen hatten, und holten mich aus dem isolierten Raum der Intensivstation“, beschrieb Morovati die Szene. „Sie hatten einen Gerichtsbeschluss, jeden zu erschießen, der sich in die Nähe der Störung wagte, und sie brachten mich in diesem Zustand ins Gefängnis.“

Er wurde ins Gefängnis gebracht, wo er sagt, er habe wegen seiner offenen Wunden unerträgliche Qualen erlitten.

Im Gefängnis erhielt Morovati nicht mehr kontinuierlich Sauerstoff aus einem Sauerstofftank oder musste seine Wundverbände häufig wechseln, wie er es im Krankenhaus getan hatte; Das Gefängnispersonal habe seine Schmerzensschreie ignoriert, sagt er.

„Ich musste Salz finden und es auf meine Wunden geben, um meine Wunde ein wenig zu desinfizieren“, sagt Morovati über seine fast 10 Tage im Gefängnis. „Sie haben sich nicht um meinen Zustand gekümmert.“

Er verließ sich darauf, dass Mitgefangene ihre Schmerzmittel teilten.

Nach zehn Tagen willigte das Gefängnispersonal auf Drängen seiner Familie und des Drucks von Ärzten des Kowsar-Krankenhauses auf die Justiz ein, Morovati medizinisch zu behandeln, indem es ihn in ein Armeekrankenhaus verlegte.

„Ich war in diesem Zustand mit Händen und Füßen ans Bett gefesselt“, sagt Morovati und beschreibt seine sechstägige Tätigkeit in der Einrichtung. Er sagt, Armeeärzte dachten, er liege im Sterben, und schlugen vor, ihn in ein Krankenhaus zu verlegen, das für seine Behandlung besser ausgestattet ist.

Wiederum wurde Morovati auf Drängen der Familie und des Arztes irgendwie eine Begnadigung gewährt.

„Sie gaben mir 20 Tage, um mich in ein gut ausgestattetes Krankenhaus zu begeben“, sagt er.

Während dieser Zeit klagte ihn die Justiz wegen Moharebe an – ohne Anhörung und ohne Befragung. Und genau diese Zeit nutzte Morovati für seine große Flucht.

Anstatt in ein Krankenhaus zu gehen, floh Morovati aus dem Land und reiste über Land. „Ich habe das Land durch Berge und Wüsten verlassen, während ich stark blutete und in einem sehr, sehr schlechten Zustand war“, sagt Morovati.

Mit der Hilfe von Freunden sagt er, er sei jetzt an einem sicheren Ort, an einem unbekannten Ort außerhalb der iranischen Grenzen.

„Viele Menschen im Iran brennen darauf, das Land zu verlassen und der Welt die Wahrheit zu sagen“, erklärt Morovati. „Unser einziges Verbrechen ist, dass wir Freiheit und Demokratie fordern und wollen, dass unsere Frauen unseren Männern gleichgestellt sind. Wir riefen ‚Frau, Leben, Freiheit‘ – das ist unser Verbrechen.“

Auf die Frage, ob die Iraner angesichts des derzeitigen Vorgehens gegen Demonstranten Angst haben, widersprach Morovati und bezog sich auf einen beliebten Slogan der Demonstranten: „Jede Person, die getötet wird, wird von tausend Menschen unterstützt.“

„Ich glaube nicht, dass die Leute Angst haben“, sagt Morovati. „Die Leute stehen immer noch tapfer und werden es tun [continue to] steh mutig auf.“

Morovati hat seit seiner Flucht immer noch keine medizinische Versorgung erhalten und sagt, sein Bein, das die Schusswunde erlitten habe, sei taub, aber er komme damit zurecht. Er sagt, es sei extrem schmerzhaft für ihn, sich damit abzufinden, dass er nach seinen Verletzungen nicht in der Lage sein wird, Boxen als Karriere fortzusetzen, aber seine Hoffnungen liegen jetzt in einem anderen Schicksal.

Auf die Frage nach seiner Sicherheit und körperlichen Schmerzen antwortet Morovati hastig und sagt, er fühle sich nicht sicher und habe Schmerzen. Er fügt schnell hinzu, dass „das Wichtigste für mich im Moment die Befreiung des Iran ist“.

„Ich werde mein Leben für mein Volk, für meinen Iran geben, nicht nur einmal, sondern hunderttausend Mal“, fügte er hinzu.