Aserbaidschans Präsident erklärt den Sieg über die Armenier in Berg-Karabach

Stand: 21. September 2023 10:50 Uhr

Aserbaidschans Präsident Aliyev hat den Sieg über die Separatisten im Konflikt um Berg-Karabach erklärt. Gespräche über die „Wiedereingliederung“ Berg-Karabachs in Aserbaidschan haben begonnen – ebenso wie Evakuierungen von Armeniern.

Nach Angaben von Präsident Ilham Aliyev hat Aserbaidschan die von ethnischen Armeniern bewohnte Kaukasusregion Berg-Karabach vollständig unter seine Kontrolle gebracht. Innerhalb nur eines Tages seien die „Anti-Terror-Maßnahmen“ gegen die örtlichen Separatisten erfolgreich beendet und die Souveränität des Landes wiederhergestellt worden, sagte Aliyev in einer Rede an die Nation. Die Behörden in Bergkarabach einigten sich nach heftigen Angriffen Aserbaidschans auf einen Waffenstillstand, der die Entwaffnung ihrer Kämpfer beinhaltet.

Gespräche und neue Gewalt

Unterdessen haben Gespräche über die „Wiedereingliederung“ Berg-Karabachs begonnen. Eine Delegation ethnischer Armenier sei in der Stadt Yevlakh eingetroffen, teilte das aserbaidschanische Präsidialamt mit. Die Nachrichtenagentur Tass berichtete unter Berufung auf lokale Medien, dass die Gespräche im Beisein eines Vertreters der russischen Friedenstruppen begonnen hätten. Bei den Verhandlungen wird es um die Zukunft der rund 120.000 ethnischen Armenier in Berg-Karabach gehen.

Dennoch gibt es Berichte über neue Gewalt in der Region. Armenische Vertreter berichten von Schüssen in der Stadt Stepanakert. Sie werfen Aserbaidschan vor, sich nicht an den vereinbarten Waffenstillstand zu halten.

Evakuierungen sind im Gange

Unterdessen verlassen bereits Tausende Armenier die umkämpfte Region. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass vor Ort stationierte russische Soldaten bisher rund 5.000 Karabach-Armenier aus besonders gefährlichen Orten in der belagerten Region gebracht hätten. Auch der Menschenrechtsbeauftragte der international nicht anerkannten Republik Berg-Karabach (Arzach), Gegam Stepanyan, sprach von der Evakuierung mehrerer Städte.

Zuvor war berichtet worden, dass Tausende Bergkarabach-Bewohner in ein Lager russischer Truppen geflohen seien, während andere auf einen Flug am Flughafen der Regionalhauptstadt Stepanakert hofften. Offenbar fürchten viele Armenier in der Region, aus ihrer Heimat vertrieben zu werden oder, wenn sie bleiben, zum Ziel aserbaidschanischer Gewalt zu werden.

Armenier sind von Russland enttäuscht

Russland gilt traditionell als Schutzmacht Armeniens und hatte eigentlich versprochen, einen nach dem letzten Karabach-Krieg im Jahr 2020 vereinbarten Waffenstillstand in der Region zu überwachen. Viele Armenier werfen Moskau nun vor, sie im Stich gelassen zu haben und seiner Rolle als Schutzmacht Armeniens nicht gerecht zu werden.

Sie kritisieren, dass russische Soldaten weder die monatelange Blockade der einzigen armenischen Zufahrtsstraße nach Berg-Karabach durch Aserbaidschaner verhindert hätten, noch seien sie nun der aserbaidschanischen Armee entgegengetreten. Die Proteste in Armeniens Hauptstadt Eriwan richteten sich demnach auch gegen die örtliche russische Botschaft.

Russische Friedenstruppen vermitteln einen Waffenstillstand

Armenien und Aserbaidschan streiten seit der Sowjetzeit um die Kaukasusregion. Dies ist international als Teil Aserbaidschans anerkannt, wird jedoch seit dem Ende eines separatistischen Krieges im Jahr 1994 von ethnischen Armeniern kontrolliert, die von der Regierung in Eriwan unterstützt werden.

Im Jahr 2020 eroberte Aserbaidschan einen Großteil der Region und angrenzender Gebiete zurück, die zuvor von armenischen Streitkräften gehalten wurden. Russland vermittelte damals einen Waffenstillstand und stationierte eine 3.000 Mann starke Friedenstruppe in der Region. Der derzeitige Waffenstillstand wurde von dieser Friedenstruppe vermittelt.

Berichte über mindestens 200 Tote

Am Dienstag eskalierte der Konflikt erneut. Aserbaidschan setzte Artilleriegeschütze und Drohnen ein, um Stellungen ethnischer armenischer Streitkräfte in Berg-Karabach zu bombardieren, die nicht nur zahlenmäßig deutlich unterlegen waren, sondern durch eine monatelange Blockade der Region auch unterversorgt waren.

Der Menschenrechtsbeauftragte Gegam Stepanyan berichtete von mindestens 200 Toten, darunter zehn Zivilisten, und mehr als 400 Verletzten. Diese Zahlen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Nach Angaben Moskaus sollen auch mehrere russische Soldaten getötet worden sein. Es wurde jedoch keine Nummer angegeben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ereignete sich der Vorfall in der Nähe der Stadt Janjatag. Sie waren auf dem Rückweg von einem Beobachtungsposten, als ihr Fahrzeug mit Handfeuerwaffen beschossen wurde.

Proteste in Eriwan

Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan sagte, sein Land habe sich nicht an den Waffenstillstandsgesprächen beteiligt, habe jedoch die Entscheidung der Behörden in Berg-Karabach zur Kenntnis genommen. Er betonte, dass sein Land nicht in die Kämpfe hineingezogen werden wolle. Pashninyan sagte auch, es gebe keine armenischen Soldaten in der Region – obwohl der Abzug der armenischen Soldaten nach Angaben der Bergkarabach-Behörden Teil des Waffenstillstandsabkommens sei.

In der armenischen Hauptstadt Eriwan demonstrierten am Abend erneut viele Menschen. Sie forderten, dass ihr Land den ethnischen Armeniern in Berg-Karabach zu Hilfe kommt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP warfen Demonstranten Steine ​​und Flaschen auf die Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Blendgranaten ein und nahmen mehrere Personen fest. Gleichzeitig drohten sie mit „Sondermaßnahmen“, falls die Zusammenstöße andauern sollten.

Appelle der EU und Bundesregierung

Nach dem vorläufigen Ende der Kämpfe forderten die EU und die Bundesregierung Aserbaidschan auf, für die Sicherheit der Menschen vor Ort zu sorgen. Aserbaidschan und Russland, das traditionell ein Verbündeter Armeniens ist, müssten „sicherstellen, dass die Menschen in ihren eigenen Häusern sicher sind“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Rande einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

EU-Ratspräsident Charles Michel sagte in einem Telefonat, er habe Aliyev aufgefordert, „für einen vollständigen Waffenstillstand“ und „eine sichere und würdevolle Behandlung der Armenier in Karabach“ zu sorgen. Darüber hinaus muss die humanitäre Hilfe unverzüglich Berg-Karabach erreichen.