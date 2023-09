Aserbaidschan kündigte am Dienstag eine neue Offensive in der von ethnischen Armeniern kontrollierten abtrünnigen Region Berg-Karabach an, eine große Eskalation, die den schwelenden Konflikt im Südkaukasus in einen offenen Krieg verwandeln könnte.

In einer Erklärung des aserbaidschanischen Verteidigungsministeriums vom Dienstag sagten Beamte, sie würden „lokale Anti-Terror-Aktivitäten“ starten, um „groß angelegte Provokationen“ in dem Gebiet zu unterdrücken. Baku erklärte außerdem, dass es die lokale armenische Bevölkerung „evakuieren“ werde.

„Im Rahmen der Maßnahmen werden Stellungen an der Frontlinie und tiefe, langfristige Feuerpunkte der Formationen der armenischen Streitkräfte sowie Kampfmittel und militärische Einrichtungen mit hochpräzisen Waffen außer Gefecht gesetzt“, hieß es.

Die dramatische Eskalation erfolgt nach Monaten erfolgloser Verhandlungen und inmitten wachsender Spekulationen, dass Aserbaidschan versuchen könnte, Gewalt anzuwenden, um einen jahrzehntelangen eingefrorenen Konflikt ein für alle Mal zu beenden.

Lokale Medien berichteten, dass in Stepanakert, der De-facto-Hauptstadt des nicht anerkannten Staates, Luftschutzsirenen aktiviert wurden.

Im Gespräch mit POLITICO sagte Hikmet Hajiyev, außenpolitischer Berater des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, dass „das Ziel darin besteht, die militärische Infrastruktur zu neutralisieren“ und fügte hinzu, dass die armenische Bevölkerung vor Ort SMS-Nachrichten erhalten habe, die sie vor den „Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung“ warnen.

„Sie wurden aufgefordert, sich von legitimen militärischen Zielen fernzuhalten“, sagte Hajiyev.

In einer anschließenden Erklärung erklärte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium, es habe „humanitäre Korridore und Aufnahmepunkte“ eingerichtet, um „die Evakuierung der Bevölkerung aus dem gefährlichen Gebiet sicherzustellen“.

Armenien und Aserbaidschan führten im Jahr 2020 einen blutigen Krieg um Berg-Karabach. Ein von Russland vermitteltes Waffenstillstandsabkommen ist seitdem gescheitert, und aserbaidschanische Streitkräfte haben die Kontrolle über den Latschin-Korridor übernommen, die einzige Ein- und Ausfahrtsstraße. Hilfsorganisationen sagen, dass sie seitdem nicht mehr in der Lage seien, Nahrungsmittel und Treibstoff zu liefern, da die Angst vor „ethnischen Säuberungen“ zunimmt.

In einer Nachricht, die aufgrund der unterbrochenen Internetverbindung in der Region über Vermittler weitergegeben wurde, sagte Sergey Ghazaryan, der Außenminister der nicht anerkannten Regierung, dass Aserbaidschan Truppen entsandt habe, „um seine Politik des Völkermords umzusetzen, die auf die physische Vernichtung der Zivilbevölkerung zusteuert.“ und die Zerstörung ziviler Objekte.“

In einem Interview letzte Woche sagte der armenische Premierminister Nikol Pashinyan, Aserbaidschan habe an der gemeinsamen Grenze beider Länder und entlang der Kontaktlinie in Berg-Karabach eine große Truppenstärke aufgebaut. „Es ist nicht möglich, das Szenario einer Eskalation auszuschließen“, sagte er.

Fotos und Videos, die angeblich von mobilisierten aserbaidschanischen Soldaten gepostet wurden, zeigten große Konvois auf dem Weg in die Region, viele davon waren mit einem umgekehrten A-Symbol gekennzeichnet.

Die Offensive erfolgt nach monatelangen, hochriskanten Verhandlungen zwischen der EU, den USA und Russland, um eine Wiederholung des Krieges von 2020 zu verhindern und die sich verschlimmernde Hungersnot zu beenden.

Im Juli sagte der Spitzendiplomat der EU, Josep Borrell, dass Brüssel „zutiefst besorgt über die ernste humanitäre Lage“ sei und forderte alle Seiten auf, sich zu „verhandelten Ergebnissen und einer Zukunft auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und gegenseitigen Vertrauens“ zu verpflichten.

In einem Telefonat mit Aliyev Anfang des Monats forderte US-Außenminister Antony Blinken Aserbaidschan auf, von militärischen Eskalationen abzusehen, betonte die „Notwendigkeit eines Dialogs“ und drängte das Land gleichzeitig, den Latschin-Korridor wieder zu öffnen.

Diese Geschichte wird aktualisiert.