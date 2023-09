Allerdings gilt Armenien mittlerweile als militärisch unterlegen. Aserbaidschan wird in dem Konflikt von der Türkei unterstützt, während Russland als traditionelle Schutzmacht Armeniens an Einfluss verliert – auch weil Moskau seine Ressourcen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine investiert hat. Auch die Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Moskau, Maria Sacharowa, äußerte traditionell „tiefe Besorgnis“ und rief beide Seiten zur Deeskalation auf.