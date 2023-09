Nächsten Abschnitt überspringen Deutschlands Baerbock fordert einen Stopp des Angriffs Aserbaidschans

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock warf Aserbaidschan vor, mit dem Militäreinsatz in der umstrittenen Region Berg-Karabach sein Wort gebrochen zu haben: „Bakus Versprechen, von Militäreinsätzen abzusehen, wurde gebrochen.“

Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York forderte Baerbock: „Aserbaidschan muss sofort mit dem Beschuss aufhören und an den Verhandlungstisch zurückkehren.“

„Das Entscheidende ist, die Zivilbevölkerung in Berg-Karabach zu schützen“, sagte der Diplomat. „Das ist auch die Aufgabe der dort stationierten russischen Soldaten.“

In der Region stationierte russische Truppen wurden eingesetzt, um den Waffenstillstand zu überwachen, den Aserbaidschan und Armenien im Jahr 2020 nach einem sechstägigen Krieg vereinbart hatten. Auch Aserbaidschans Verbündete Türkei beobachtete den fragilen Frieden.

Baerbock sagte, Berlin unterstütze Friedensgespräche als einzigen Weg nach vorn und behauptete: „Angesichts der heutigen Eskalation sind diese dringender denn je.“