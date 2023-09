DDer aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat den Einsatz seiner Truppen gegen die von Armeniern bewohnte Region Berg-Karabach nach einem Tag für beendet erklärt. Aserbaidschan habe seine Souveränität über das Territorium wiederhergestellt, sagte er am Mittwoch in einer Fernsehansprache in Baku.

Das seit Jahrzehnten zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken umstrittene Berg-Karabach liegt auf aserbaidschanischem Territorium, wird aber mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnt. Schätzungen zufolge befanden sich rund 100.000 verbliebene Bewohner der Region bereits vor Beginn der jüngsten Angriffe in einer katastrophalen Lage, da Aserbaidschan monatelang die einzige Zufahrtsstraße Armeniens, den Latschin-Korridor, blockiert hatte. Lebensmittel, Medikamente und Benzin wurden knapp. Das autoritär geführte Aserbaidschan spricht von einer „Reintegration“ des Gebiets.

Am Dienstag hatten armenische Journalisten vor Ort bereits Fotos und Videos veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass – entgegen der Beteuerungen aus Baku – nicht nur militärische Objekte, sondern auch Wohngebäude getroffen wurden. Familien warteten in Kellern, während Kugeln über ihre Köpfe flogen.

Moskauer Militärberichten zufolge wurden unterdessen mehrere in Berg-Karabach stationierte russische Soldaten getötet, als ihr Auto beschossen wurde. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ereignete sich der Vorfall am Mittwoch in der Nähe der Stadt Janjatag. Es wurde nicht gesagt, wie viele Soldaten getötet wurden. Sie waren auf dem Rückweg von einem Beobachtungsposten, als ihr Fahrzeug mit Handfeuerwaffen beschossen wurde. Vertreter Russlands und Aserbaidschans versuchten, den Vorfall vor Ort aufzuklären. Unabhängige Bestätigungen gab es zunächst nicht.