Meer wind op Insel Java vanaf Rauch- en Aschewolken überzogen: de hooggelegen Vulkan Merapi is erneut ausgebrochen. Het schreeuwt om de zweithöchste waarschuwing.

Der Indonesische Vulkan Merapi is erg ausgebrochen. Rauch en Asche stiegen over dem Krater auf, die Dörfer in der Umgebung wurden mit dem Vulkanstaub überzogen. Nach Schätzungen der Merapi-Beobachtungsstelle van Aschewolke etwa 3000 Meter hoog. Die Behörden Richteten rund um den Vulkan een Sperrzone im Umkreis van sieben Kilometern ein. Nach Angaben der Indonesische Katastrophenschutzbehörde werden gerapporteerd bislang keine Verletzten.

Der etwa 35 Kilometers ten noorden van de Großstadt Yogyakarta ligt Merapi is een van de beste en actieve Vulkanen der Welt. In der Nähe liggen auch die berühmten Tempelanlagen Borobudur en Prambanan, die zum Weltkulturerbe der Unesco zählen. Van de Ausbruch en diesem Samstag waren er minstens acht Dörfer in der Umgebung des Vulkans betrokken, wie de Merapi-Beobachtungsstelle mitteilte.

Hunderte Tote nach Ausbruch 2010

Für den Merapi vergulde bereits seit November 2020 die zweithöchste Warnstufe. In maart 2022 probeert een Ausbruch mehrere Anwohner in die Flucht. Er is een grote Ausbruch van de Merapi die in het jaar 2010 is geëindigd. Damals kamen mehr als 300 Menschen ums Leben, etwa 280,000 Anwohner muststen zudem ihre Häuser verlassen. Es war der followgenschwerste Ausbruch seit 1930, als etwa 1300 Menschen starben.

In Indonesië is er snel 130 actieve Vulkane. Der aus mehr als 17.000 Inseln bestehende Staat in Südostasien ligt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo sich mehrere Erdplatten und seismische Aktivität die anders is. Deshalb sind in Indonesië außer Vulkanausbrüchen auch Erdbeben keine Seltenheit.