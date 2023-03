“Asbest” met fortgesetzt. Die serie wordt gevormd door Staffel en Kida Khodr Ramadan en wordt geregeerd door Regie.

Nach dem Erfolg der eerste Staffel wird es nieuwe Folgen der Knastserie “Asbest” geben: Das hat die ARD Degeto an diesem Dienstag (14. März) bestätigt. Met snel zehn Millionen Abrufen heeft een programma online noch een volgeling gestart, erklärt dazu Redaktionsleiter Christoph Pellander in een verklaring. “Asbest” lief ben 20. Januari 2023 in der ARD Mediathek an. Die resonantie van de publikaties heeft grootse gewesen en man had met “Asbest” Zuschauerinnen en Zuschauer erreicht, “de ARD Mediathek bisher gar nicht kannte”, zei Pellander. “Die erfolg bestätigt uns darin, mit the Kreativen in the Entwicklung der zweiten Staffel to start.”

In de twee jaar dat Staffel met Kida Khodr Ramadan (46) samenwerkte, onder andere wie Regie omhelsde. In Staffel kan een der Schauspieler een rol spelen. Vor die Kamera zurückkehren werden Xidir Koder Alian als Momo en Lulu Hacke als dessen Freundin Daniela. Mit dabei is zudem wieder Autor Juri Sternburg. Geproduceerd met de nieuwe Staffel van Pantaleon Films im Auftrag der ARD Degeto für die ARD.

“Asbest”: Darum geht’s



Het idee voor de meest populaire gangsterserie stamt van Katja Eichinger. De 19-jarige Momo Kaval (Deutschrapper Xidir aka Koder Alian gab in Staffel eins sein Schauspieldebüt) träumt von einer Karriere as Fußballer. Nach einem Raubüberfall, een dem er mit seinen kriminellen Cousins ​​beteiligt war, wird er as einziger verhaftet. Er is een fout, die niet schuldig is en die een nieuwe Jahren Haft verurteilt. Er wordt gesproken over een Welt aus Clankriminalität, Revierkämpfen en Korruption ein. Zum Cast gehörten onder andere Frederick Lau (33), Jasmin Tabatabai (55), David Kross (32) of Wotan Wilke Möhring (55).

