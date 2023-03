CNN

Volgens staats- en semi-officiële media heeft Iran de afgelopen dagen een piek gezien in vermoedelijke vergiftigingsaanvallen op meisjesscholen in het hele land, toen medisch personeel en leraren regeringsfunctionarissen ervan beschuldigden de slachtoffers het zwijgen op te leggen.

Iran heeft sinds eind november een golf van vermoedelijke vergiftigingsaanvallen gezien, bijna volledig op meisjesscholen. De tot nu toe onverklaarbare ziektes hebben honderden schoolmeisjes getroffen, waarvan velen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Zaterdag wordt beschouwd als de slechtste dag tot nu toe, met incidenten die op tientallen scholen zijn gemeld. Op video op sociale media was te zien hoe schoolmeisjes naar ambulances werden begeleid en zuurstofflessen gebruikten op locaties in het hele land. CNN kon tientallen van deze nieuwe incidenten verifiëren met behulp van video en getuigenverklaringen in 10 provincies.

Maandag noemde de hoogste leider van Iran, Ali Khamenei, de vermoedelijke vergiftigingen een “onvergeeflijke misdaad”, en riep hij op tot “zware straffen” voor iedereen die verantwoordelijk wordt bevonden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Vahidi was er afgelopen woensdag nog niemand gearresteerd in verband met de incidenten.

“Dit is een grote en onvergeeflijke misdaad. Als wordt bewezen dat de studenten zijn vergiftigd, moeten de daders van deze misdaad zwaar worden gestraft. Er komt geen amnestie voor deze mensen’, zei Khamenei aan de zijlijn van een boomplantevenement in Teheran, volgens het officiële persbureau IRNA.

In de zuidoostelijke provincie Khuzestan bedroeg het aantal vermoedelijke vergiftigingen zondag bijna 700 patiënten, volgens ISNA, de vice-president van Ahvaz University of Medical Science, Habib Haibar.

Veel van de rapporten en video’s die op sociale media zijn geplaatst, zijn zaterdag opgenomen, het begin van de vijfdaagse werk- en schoolweek in Iran, die loopt van zaterdag tot woensdag.

In een verklaring van het aan de staat verbonden persbureau Tasnim op zaterdag zei Vahidi dat er “verdachte stoffen” waren geïdentificeerd in verband met de incidenten.

“Tijdens veldonderzoeken door de relevante instanties zijn verdachte monsters gevonden, die in laboratoria worden onderzocht om de oorzaken van complicaties bij studenten te identificeren”, zei Vahidi.

“De resultaten zullen zo snel mogelijk worden bekendgemaakt door het ministerie van Volksgezondheid”, voegde hij eraan toe.

Vahidi benadrukte ook dat de gezondheid van studenten de belangrijkste prioriteit van de regering is, aldus Tasnim.

Speculaties wervelen onder Iraanse wetgevers nu de golf van vermoedelijke aanslagen de krantenkoppen domineert. Vrijdag gaf de harde lijn van Iran, president Ebrahim Raisi, de schuld van het incident aan “vijanden van Iran”, die volgens hem tot doel hadden onrust in het land aan te wakkeren.

“Onlangs proberen de vijanden die de media en psychologische oorlogsvoering in Iran hebben georkestreerd en gevoerd, de veiligheid van Iran te verzwakken in de hoop een sfeer van wanhoop te creëren door onzekerheid en angst in de Iraanse samenleving aan te wakkeren”, zei Raisi in een verklaring over de vermoedelijke vergiftigingsaanvallen. .

Raisi specificeerde niet direct wie de “vijanden” waren, hoewel Teheran de Verenigde Staten en Israël er gewoonlijk van beschuldigt ertegen op te treden.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian bekritiseerde vrijdag de westerse regeringen voor het “vergieten van krokodillentranen” over de vergiftigingen.

Zowel de VS als de Verenigde Naties hebben de Iraanse autoriteiten opgeroepen om de vermoedelijke vergiftigingen volledig te onderzoeken en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Ondertussen hebben ouders van de slachtoffers geprotesteerd tegen de vergiftigingsincidenten, in scènes die doen denken aan het begin van een landelijke opstand die afgelopen september uitbrak na de dood van Mahsa Amini. De 22-jarige Koerdisch-Iraanse vrouw stierf nadat ze was vastgehouden door de Iraanse “zedenpolitie” en naar een “heropvoedingscentrum” was gebracht, zogenaamd omdat ze zich niet hield aan de conservatieve kledingvoorschriften van het land.

Veiligheidstroepen hebben zondag traangas afgevuurd bij demonstraties in de hoofdstad Teheran. Op video op sociale media was te zien hoe veiligheidstroepen de protesten uiteendreven.

CNN sprak met vier medische bronnen die de leerlingen behandelden waarvan werd aangenomen dat ze vergiftigd waren, een leraar van een getroffen school en vier ouders van de slachtoffers, die allemaal beweerden dat ze onder druk werden gezet om niet over de kwestie te praten.

Een arts die verschillende van de getroffen studenten heeft behandeld, vertelde CNN dat hij dacht dat zijn telefoon werd afgeluisterd. Hij en drie andere medische bronnen zeiden dat ziekenhuisbestuurders hen hadden bevolen niet in het openbaar over de kwestie te spreken in wat zij beschreven als een door de overheid georkestreerde monddood makende campagne.

Op zondag liet een video op sociale media zien dat meerdere schoolmeisjes medische zorg kregen in het Yazd-ziekenhuis, in het centrum van Iran.

“De privéschool werd aangevallen door gas. Alle kinderen hebben moeite met ademhalen”, zei de vrouw die de video filmde. “Dit is ons land. Ze weten niet eens wat ze doen.”