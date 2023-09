Selina Kickinger was aanwezig op het WK in Parijs met drie Geräten an, erreichte die Platze 11 (Stufenbarren) en zweimal 18 (Schwebebalken, Boden). „Onvruchtbaar was zo lala, ik had veranderingen in de omgeving van onze trainingen, maar ik kon er doorheen komen. 15 Nu je een laatste ervaring hebt, is het ook een mooie ervaring, analysierte siehre Leistung am Lieblingsgerät. De 22-jarige Böheimkirchner was in de leiding van Sturz terechtgekomen onder het „angstige“ Balken. “De kosten van 11.700, dat is cool!” En met de Bodenhoed Kickinger is de eerste die van een ontspannende pauze geniet, een zusje van de dag, het geweldige Punkte-kostuum. Je bent trots op de WM, de comeback wacht op je: “Hier was de gymnastiek erg heet, de zaal was stom, het was warm en de spa was geweldig. Eine super Vorbereitung auf die WM.”

De eerste 17-jarige Mattersburger in Charlize Mörz volgens het Programma zwar auch nicht ganz nach Wunsch, dennoch zog Kickingers Teamkollegin op Boden als Vorkampf-Fünfte souverän in de Finale in dem dann aber über Rank acht nicht hinauskam. En de Oostenrijkse Parade Gymnastiek Vinzenz Höck erhielt auf “seinem” Reck bei der Vorkampf-Kür 14.600 Punkte and landete damit auf Rang zwei. Ben Ende gab’s für ihn in eenem engen Wettkampf Bronze en de Sieg in der Jahreswertung.