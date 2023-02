Gabriel Agbonlahor heeft gereageerd op het gelijkspel van Arsenal thuis tegen Brentford toen de Gunners uitgleden in de titelrace.

De ploeg van Mikel Arteta kwam in de tweede helft op voorsprong via Leandro Trossard, maar werd teruggedrongen door de gelijkmaker van Ivan Toney en ze waren niet in staat om een ​​late winnaar te krijgen tegen een vastberaden Brentford.

Trossard scoorde zijn eerste doelpunt voor Arsenal

getty Maar de doelpunten zijn opgedroogd voor de Gunners

Het team van Thomas Frank is een van de meest in vorm zijnde ploegen in de Premier League en heeft zelf een aantal goede kansen gecreëerd door het goed te doen tegen de koplopers.

En Agbonlahor voelt dat de Gunners die voorsprong missen om hen naar de titel te brengen, waarbij de voormalige aanvaller van Aston Villa suggereert dat Arsenal Gabriel Jesus mist, die sinds voor het WK niet meer heeft gespeeld vanwege een blessure.

Tijdens GameDay Phone-In zei Agbonlahor: “Arsenal vandaag, en vorige week tegen Everton, dit is de eerste keer dat ik begin te denken dat ze er niet zo overtuigend uitzien.

“Vandaag leek het voor Brentford vrij eenvoudig om Arsenal te stoppen. Het baart Arsenal een beetje zorgen en Mikel Arteta heeft Gabriel Jesus terug nodig.

“Het enge voor Arsenal-fans is dat Manchester City op doelsaldo aan de top van de competitie kan staan ​​als ze morgen hun wedstrijden tegen Aston Villa en woensdag tegen Arsenal winnen.

“Dat is een enge gedachte voor de fans die zo zelfverzekerd waren.

@gabrieljesus9 Jesus gaat vooruit sinds zijn WK-blessure

Getty Maar hij is nog steeds niet in beeld

Jezus was Arsenal’s inspiratie voor het begin van het seizoen

“Spelers moeten komen opdagen. Martinelli was de afgelopen weken hetzelfde. Trossard kwam op en scoorde en hij deed het goed.

“Het ziet er gewoon naar uit dat Arsenal er nu niet overtuigend uitziet voor mij. Ik denk dat Manchester City terug zal komen.

Arsenal moet Manchester City nog zowel thuis als uit spelen en de regerend kampioen kan de leiding nemen als ze beide wedstrijden weten te winnen.

The Gunners hebben de Premier League niet meer gewonnen sinds 2004 en hebben sinds 2017 geen Champions League-voetbal meer gespeeld, en hopen dit seizoen een einde te maken aan die reeksen.

Man City zou met twee overwinningen het verschil goed kunnen maken, zij het met een wedstrijd meer gespeeld