Luchse streifen durch den Wald, Kröten und Ammern sind hier zu Hause: Einige Bundesländer diskutieren über mehr und größere Nationalparks. Welche Vor- und Nachteile geschützte Landschaften mit sich bringen.

Hier soll die Natur Natur sein dürfen: In Nationalparks Tiere und Pflanzen werden weitgehend sich selbst überlassen. Es gibt jagdfreie Zonen, umgestürzte Bäume bleiben liegen. Was 1970 im Bayerischen Wald begann, ist im Bundesnaturschutzgesetz verankert. Mittlerweile gibt es 16 Nationalparks – und es könnten noch mehr sein. Aber nicht allen Seiten gefällt das.

Zum Beispiel in Schleswig-Holstein CDU Ministerpräsident Daniel Günther fordert mehr Schutz der Ostsee – allerdings nicht in Form eines Nationalparks, wie es die Grünen, die den Umweltminister stellen, wollen. Der CDU-Forstminister in Baden-Württemberg will die im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbarte Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald nicht – oder möglichst wenig davon.

In Nordrhein-Westfalen Im Gegenzug startete die schwarz-grüne Landesregierung gemeinsam die Suche nach einem zweiten Nationalpark. Doch der SPD-Landrat im Kreis Siegen-Wittgenstein sprach sich gegen einen Antrag des Rothaarkamms inklusive Wisentprojekt aus und kritisierte die Landesregierung für einen zu engen Zeitplan. Auf einen Antragsverzicht soll es nach einem Votum des Kreistages vorerst nicht geben, die Frist dafür soll aber verschoben werden.

Fakten und Figuren

Nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) beträgt die Gesamtfläche der Nationalparks: Deutschland gut 1,05 Millionen Hektar. Ein großer Teil davon liegt im Meer. An Land gibt es 208.238 Hektar. Dies entspricht rund 0,6 Prozent der Bundesfläche.

Den Angaben zufolge handelt es sich bei den meisten deutschen Nationalparks derzeit noch um „Entwicklungsnationalparks“. Damit erfüllen sie nur teilweise die Kriterien einer großräumigen, ungestörten natürlichen Entwicklung. Nach Angaben des BfN gibt es weitere Gebiete, die sich als Nationalparks eignen – etwa Buchenwaldökosysteme und ehemalige Truppenübungsplätze.

Für Nationalparks wird eine Mindestgröße von 10.000 Hektar empfohlen. Eine BfN-Sprecherin erklärt, dass kleinere Schutzgebiete stärker von äußeren Einflüssen wie Schadstoffen betroffen seien. Darüber hinaus soll auf 75 Prozent der Nationalparkflächen eine möglichst ungestörte „natürliche Dynamik“ gewährleistet werden.

Stärken und Schwächen

Eine Evaluierung aller Nationalparks in Deutschland läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Das Hauptziel ist „die Identifizierung von Stärken und Schwächen und deren Ursachen“, wie es der Verein für Nationale Naturlandschaften ausdrückt. Defizite müssten behoben werden, betont eine Sprecherin der Nationalparkverwaltung Hainich Thüringen. „Nationalparks ohne Qualität sind nur eine betrügerische Bezeichnung.“

In einer ersten Runde vor mehr als zehn Jahren analysierten Experten unter anderem die Stärken, dass sich die allgemeine Stimmung gegenüber den Nationalparks bei Presse, Anwohnern und Besuchern im Laufe der Zeit verbessert habe und die Schutzgebiete als wichtige regionale Attraktion wahrgenommen würden – insbesondere durch Gemeinden und Tourismus. würde erkannt werden. Als Schwächen zeigten sich unter anderem wenige Studien zu wirtschaftlichen Auswirkungen in den Regionen und eine schlechte Anbindung, beispielsweise durch öffentliche Busse, außerhalb der Hauptsaison.

Erfolge und Probleme

Wenn Sie vor Ort nachfragen, nennen die Nationalparkverwaltungen viele Beispiele dafür, wie ihre Parks Naturschutz, Erholung und Forschung ermöglichen. Im Bayerischen Wald beispielsweise gibt es jedes Jahr rund 1,3 Millionen Besucher. Es gibt ein Leadership-Programm mit mehr als 3.000 Veranstaltungen. Bäche versorgen weite Teile Ostbayerns mit klarem Trinkwasser, ohne dass die Nitratbelastung die Grenzwerte überschreitet.

Der Nationalpark Hainich verfügt unter anderem über die größte ungenutzte Laubwaldfläche Deutschlands und allein über 2.000 erfasste Käferarten: darunter Neunachweise für Thüringen und Deutschland sowie Wiederentdeckungen von Arten, die als ausgestorben galten. Vogelarten wie Braunkehlchen, Kornammern und Neuntöter fühlen sich hier wohl.

Und auch die seltene Gelbbauchunke soll hier eine Zukunft haben. Doch es entsteht ein Dilemma: Die Tiere leben im südlichen Bereich auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Diese „Offenlandlebensräume“ würden unter „Natur Natur sein lassen“-Bedingungen wieder zu Wäldern werden, erklärt die Sprecherin. Deshalb gibt es Beweidungsprojekte.

Eine ernüchternde Bilanz fällt im Nationalpark Schwarzwald aus, wo nach Angaben des Landesumweltministeriums die Zahl der Rothirsche seit der Parkgründung trotz mehr als 3.000 Hektar ausgewiesener jagdfreier Wildruhezone nicht gestiegen ist. Und der Bestand des Symboltiers der Region, des Auerhuhns, schrumpft seit Jahren. Immerhin zählten Beobachter in diesem Frühjahr sechs balzende Hähne mehr als im Vorjahr.

Kritik und Wünsche

Lautstarke Kritik kommt vor allem aus der Forstwirtschaft. Andreas Bitter, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände, hält Nationalparks für kontraproduktiv für Klimaschutz und Holzversorgung: „Keine Holzernte bedeutet kein Ersatz klimaschädlicher Bau- und Brennstoffe wie Beton, Aluminium, Gas und Öl.“ .“

Die Artenvielfalt in den Parks ist oft nicht größer als in natürlich bewirtschafteten Wäldern. Laut Bitter breiten sich in vielen Fällen Borkenkäfer aus. „Diese können auf noch gesunde Wälder in der Nachbarschaft übergreifen.“ Mit Blick auf den Harz betonen Forstexperten der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer zudem, dass Schäden beispielsweise durch Insekten sehr genau beobachtet und die Ergebnisse mit allen regionalen Akteuren diskutiert werden sollten.

Auch der Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, Georg Schirmbeck, argumentiert mit dem Klimawandel: Gerade wegen des rasant fortschreitenden Klimawandels müsse der Wald gezielt umgebaut werden. Dass der natürlich nachwachsende Rohstoff Holz regional nicht mehr genutzt werden dürfe, habe seiner Meinung nach Auswirkungen auf die Arbeitsplätze der Forstbetriebe, der holzverarbeitenden Industrie und des Handwerks über die Region hinaus.

