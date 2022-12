Artenschutz: Schatzkiste im Meer (nd-aktuell.de)

Vom „Headless Chicken Monster“ werden keine Rohstoffe gewonnen. Sie lebt aber auch in der Tiefsee. Foto: dpa | Australische Antarktis-Division

Der größte Teil unseres Planeten ist mit Wasser bedeckt, an tiefen Stellen sind die Ozeane mehr als 10.000 Meter tief. Hier locken Schätze wie Kobalt, Lithium und seltene Erden. Rohstoffe, die für Energiewende, Klimaschutz und Wohlstand dringend benötigt werden. Das Meer weckt daher Begehrlichkeiten in Politik und Wirtschaft. Kritiker befürchten, dass eine völlig neue Rohstoffindustrie entsteht – auf Kosten bisher unberührter Ökosysteme und Biodiversität. Die Auswirkungen der Ressourcenverknappung in der Tiefsee sind daher auch Thema der UN-Biodiversitätskonferenz in Kanada.

Meere liefern Sauerstoff und Nahrung. Grundlage dafür ist die Bildung von pflanzlicher Biomasse, dem Phytoplankton, das wiederum die Lebensgrundlage für Krebse, Fische und letztlich den Menschen darstellt. Gleichzeitig regulieren die Ozeane das Wetter und bremsen als Kohlenstoffsenke die Erderwärmung. Die Zukunft der Menschheit ist somit direkt mit dem Schicksal der Ozeane und der marinen Biodiversität verbunden.

Seit Beginn der Industrialisierung ist die biologische Vielfalt im Meer jedoch zurückgegangen. Wie hoch dieser Verlust ist, bleibt umstritten, denn die Wissenschaft kennt nur einen Bruchteil der Arten in Tief- und Polarmeeren. „Der Artenschwund im Meer lässt sich noch weniger erfassen und auswerten als an Land“, heißt es im „World Ocean Report“ der Hamburger Maribus-Initiative. Immerhin haben Forscher der Universität zu Köln im vergangenen Jahr die „enorme Artenvielfalt“ in der Tiefsee nachgewiesen.

Ein Konflikt mit dem Abbau der großen Erzvorkommen ist programmiert. Bis 2050 wird eine stark steigende Nachfrage nach diesen Metallen prognostiziert, die durch den konventionellen Abbau an Land nicht ausreichend gedeckt werden kann. Die International Seabed Authority (ISA) in Jamaika streitet seit langem über den Umgang mit diesen Meeresressourcen. Trotz des Drucks von Bergbauunternehmen wurden bisher nur Forschungsprojekte genehmigt.

Die in den Manganknollen der Tiefsee angereicherten Metalle Kupfer, Kobalt und Nickel sowie seltenere Spurenmetalle werden für die Herstellung vieler Produkte benötigt. Foto: dpa/Caroline Seidel

Weltweit hat die ISA 31 Lizenzen zur Exploration nach Manganknollen, Massivsulfiden und kobaltreichen Krusten im „Gebiet“, also außerhalb der 200-Seemeilen-Zone von Staaten, erteilt. Deutschland nutzt über die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe zwei Explorationsverträge im Pazifik und im Indischen Ozean. Gleichzeitig entwickelt die ISA ein internationales Regelwerk zum Schutz der Meeresumwelt vor schweren Schäden: Bis Juli 2023 will die ISA den „Mining Code“ in Kraft haben.

Dadurch nimmt der Druck von Lobbyisten auf Politik und Regierungen weiter zu. Auf der einen Seite stehen Umweltorganisationen, die Mehrzahl der Wissenschaftler, die sich mit mariner Biodiversität beschäftigen, und auch einige Unternehmen. Auf der anderen Seite stehen große Teile der Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund vermerkten Fachkreise mit Interesse bis Besorgnis, dass die 2014 gegründete Deepsea Mining Alliance (DSMA) dem deutschen Schiffbauverband VSM beigetreten ist und ihre Geschäftsstelle an ihren Hauptsitz in Hamburg verlegt hat. „Marine Mining tritt jetzt in eine wichtige Phase ein, in der aus ausgereiften Konzepten reales Geschäft wird“, sagt DSMA-Präsident Leo Weixler. Künftig werden die Geschäftsstellen des Schiffbauverbandes in Berlin und Brüssel genutzt.

Unterstützt wird die Tiefsee-Allianz vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Sie weist auf die große Abhängigkeit vieler mineralischer Rohstoffe von China hin. „Die neue geopolitische Lage erfordert ein Umdenken in der Rohstoffpolitik“, so der BDI. Umweltorganisationen wie der WWF hingegen hoffen, dass künftige Engpässe durch neue Technologien, Kreislaufwirtschaftsmodelle und Recycling vermieden werden können.

Das erprobt das Forschungsschiff »Sonne« derzeit in der Clarion-Clipperton-Zone zwischen Mexiko und Hawaii. Mit Tauchrobotern werden die Auswirkungen eines Industrial-Mining-Tests untersucht. Im Frühjahr 2021 hat ein Sammler der belgischen Firma Global Sea Mineral Resources NV auf mehreren zehntausend Quadratmetern die obere Schicht des Meeresbodens mit den Manganknollen abgetragen. „Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass mit den Knollen die lebende Zone des Meeresbodens komplett abgetragen wurde“, erklärt Projektkoordinator Matthias Haeckel, Biogeochemiker am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel. In der Wassertiefe, in der Manganknollen vorkommen, baut sich diese Schicht durch das Absinken von abgestorbenem Plankton über 10.000 bis 20.000 Jahre wieder auf. Zudem lagert sich der erodierte Meeresboden auch außerhalb der Abbaugebiete als Sedimentwolke ab. „Die Auswirkungen sind langfristig – es wird Jahrhunderte dauern, bis sich die Ökosysteme in diesen Gebieten erholt haben.“

Bei der jüngsten Verhandlungsrunde der ISA in Jamaika hat die Bundesregierung erstmals eine vorsorgliche Ruhezeit für den Tiefseebergbau angekündigt. „Bis auf weiteres“ werden keine Anfragen für kommerzielles Mining unterstützt. Befürworter hoffen, dass auch in den „Mining Code“ der Meeresbodenbehörde eine vorübergehende Pausenregel aufgenommen wird.