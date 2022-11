Artemis-I-Mission startet mit historischem Sprung nach vorne für das Mondprogramm der NASA

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Die historische Artemis-I-Mission startete nach monatelanger Vorfreude in den frühen Morgenstunden des Mittwochs. Das Meilensteinereignis startete eine Reise, die ein unbemanntes Raumschiff um den Mond schicken wird und der NASA den Weg ebnet, Astronauten zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert wieder auf die Mondoberfläche zu bringen.

Die hoch aufragende, 322 Fuß (98 Meter) hohe Space Launch System- oder SLS-Rakete zündete ihre Triebwerke um 1:47 Uhr ET. Es strahlte bis zu 9 Millionen Pfund (4,1 Millionen Kilogramm) Schub aus, um sich von der Startrampe in Florida in die Luft zu befördern und vibrierte über den Nachthimmel.

An der Spitze der Rakete befindet sich das Orion-Raumschiff, eine gummibonbonförmige Kapsel, die nach Erreichen des Weltraums abbricht. Orion wurde entwickelt, um Menschen zu befördern, aber seine Passagiere für diese Testmission sind unbelebt, darunter einige Mannequins, die wichtige Daten sammeln, um zukünftigen Live-Crews zu helfen.

In nur wenigen Minuten, wenn die SLS ihre Millionen Pfund Treibstoff verbraucht, werden Teile der Rakete abbrechen, bis Orion nur noch mit einem großen Triebwerk übrig bleibt. Dieses Triebwerk wird in den nächsten anderthalb Stunden zwei starke Zündungen abgeben, um das Raumschiff auf die richtige Flugbahn zum Mond zu bringen. Dann, etwa zwei Stunden nach dem Start, wird auch das Raketentriebwerk abfallen, und Orion wird für den Rest seiner Reise frei fliegen.

Orion wird laut NASA voraussichtlich etwa 1,3 Millionen Meilen (2 Millionen Kilometer) zurücklegen und dabei einen Weg einschlagen, der sie weiter führen wird, als jedes andere Raumschiff, das für den menschlichen Flug ausgelegt ist, zurückgelegt hat. Nach der Umrundung des Mondes wird Orion seine Rückreise antreten und seine Reise in etwa 25,5 Tagen abschließen. Die Kapsel soll dann am 11. Dezember im Pazifischen Ozean vor der Küste von San Diego landen, wo Bergungsteams in der Nähe warten werden, um sie in Sicherheit zu bringen.

Während der gesamten Mission werden NASA-Ingenieure die Leistung des Raumfahrzeugs genau im Auge behalten. Das Team wird bewerten, ob Orion die beabsichtigte Leistung erbringt, und bereit sein, seine erste bemannte Mission in die Mondumlaufbahn zu unterstützen, die derzeit für 2024 geplant ist.

Diese Mission markiert auch den Erstflug der SLS-Rakete als der stärksten, die jemals die Erdumlaufbahn erreicht hat, mit 15 % mehr Schub als die Saturn-V-Rakete, die die Mondlandungen der NASA im 20. Jahrhundert antreibt.

Und diese Mission ist nur die erste in einer langen Reihe von Artemis-Missionen, die voraussichtlich immer schwieriger werden, während die NASA auf ihr Ziel hinarbeitet, einen dauerhaften Außenposten auf dem Mond zu errichten. Artemis II wird einem ähnlichen Weg wie Artemis I folgen, aber Astronauten an Bord haben. Artemis III, die für später in diesem Jahrzehnt geplant ist, soll zum ersten Mal eine Frau und eine farbige Person auf der Mondoberfläche landen.

Das Missionsteam erlebte im Vorfeld des Starts am Mittwochmorgen eine Reihe von Rückschlägen, darunter technische Probleme mit der Mega-Mondrakete und zwei Hurrikans, die über den Startplatz gerollt sind.

Die Betankung der SLS-Rakete mit supergekühltem flüssigem Wasserstoff erwies sich als ein Hauptproblem, das die NASA zwang, frühere Startversuche abzubrechen, aber am Dienstag wurden die Tanks trotz Leckagen gefüllt, die das Betanken Stunden vor dem Start stoppten.

„Im Namen aller Männer und Frauen in unserer großartigen Nation, die daran gearbeitet haben, diese Hardware zusammenzubringen, um diesen Tag möglich zu machen, und für die Artemis-Generation, ist dies für Sie“, sagte Charlie Blackwell-Thompson, Artemis Launch Director.