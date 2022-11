Artemis 1: Die Orion-Raumsonde der NASA macht auf ihrer Reise über die andere Seite des Mondes ein Selfie

CNN

Die NASA veröffentlichte ein Selfie, das von der Orion-Kapsel aufgenommen wurde, und Nahaufnahmen der kratermarkierten Landschaft des Mondes, während die Raumsonde die Artemis-1-Mission fortsetzt, eine 25,5-tägige Reise, die sie mehr als 40.000 Meilen weiter führen wird die andere Seite des Mondes.

Orions neuestes Selfie – aufgenommen am Mittwoch, dem achten Tag der Mission, von einer Kamera auf einem der Solarfelder der Kapsel – zeigt das Raumschiff aus Winkeln mit einem Teil des Mondes im Hintergrund. Die Nahaufnahmen wurden am Montag aufgenommen, als Orion sich dem Mond am nächsten näherte und etwa 129 Kilometer über der Mondoberfläche vorbeiflog.

Sollte Orion seine Reise über den Mond hinaus und zurück zur Erde abschließen, wird es die weiteste Reise sein, die ein Raumschiff, das dazu bestimmt ist, Menschen zu befördern, jemals zurückgelegt hat. Im Moment trägt die Kapsel nur unbelebte, wissenschaftliche Nutzlasten.

Orion ist Teil des Artemis-Programms der NASA, das darauf abzielt, schließlich einen Mondaußenposten zu errichten, der zum ersten Mal in der Geschichte dauerhaft Astronauten beherbergen kann, in der Hoffnung, eines Tages einen Weg zum Mars zu ebnen.

Die Artemis-I-Mission startete am 16. November, als das belagerte und lange verzögerte Space Launch System (SLS) der NASA die Orion-Kapsel in den Weltraum beförderte und die Rakete als die leistungsstärkste jemals gebaute Trägerrakete festigte.

Am Donnerstagnachmittag war die Kapsel 222.993 Meilen (358.972 Kilometer) von der Erde und 55.819 Meilen (89.831 Kilometer) vom Mond entfernt und flog laut NASA mit etwas mehr als 2.600 Meilen pro Stunde dahin.

Orion ist jetzt ungefähr einen Tag davon entfernt, in eine „entfernte rückläufige Umlaufbahn“ um unseren nächsten Nachbarn einzutreten – weit entfernt, weil er sich in einer sehr großen Höhe über der Mondoberfläche befinden wird, und rückläufig, weil er den Mond in der entgegengesetzten Richtung umkreisen wird der Mond wandert um die Erde.

Der Pfad soll die Orion-Kapsel einem „Stresstest“ unterziehen, wie es Michael Sarafin, Artemis-Missionsmanager der NASA, letzte Woche ausdrückte.

Laut dem Artemis-Blog der NASA ist die Fernsehberichterstattung der Agentur über die entfernte rückläufige Einfügung in die Umlaufbahn für Freitag um 16:30 Uhr ET geplant, und die Verbrennung soll um 16:52 Uhr ET stattfinden.

Nachdem die Orion-Kapsel den Mond umrundet hat, wird erwartet, dass sie sich wieder der Erde zuwendet und am 11. Dezember sanft im Pazifischen Ozean landet.