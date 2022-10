Arshad Sharif: Prominenter pakistanischer Journalist in Kenia getötet

Nairobi

Arshad Sharif, ein prominenter pakistanischer Journalist, der aus dem Land geflohen war, nachdem er wegen Volksverhetzung angeklagt worden war, ist in Kenia gestorben, nachdem er von der Polizei erschossen worden war, als Reaktion auf Berichte über ein gestohlenes Fahrzeug, teilten die Behörden mit.

„Die Beamten, die das Kraftfahrzeug verfolgten … alarmierten die Polizei in Magadi, die eine Straßensperre errichtete“, sagte Bruno Isohi Shioso, ein Sprecher des kenianischen Nationalen Polizeidienstes, in einer Erklärung.

Sharifs Auto fuhr angeblich durch die Straßensperre und „dort wurde auf sie geschossen“, sagte Shioso. Sharif sei „von einem Polizisten tödlich verwundet worden“, sagte er und fügte hinzu, dass der Vorfall untersucht werde.

Laut einem Polizeibericht der kenianischen nationalen Nachrichtenagentur The Nation war die Straßensperre nach Berichten über eine Entführung eingerichtet worden, bei der ein Auto mit einem ähnlichen Nummernschild wie das von Sharif beteiligt war.

Kenias Independent Policing Oversight Authority (IPOA), eine zivile Überwachungsorganisation, sagte, sie habe bereits mit der Untersuchung des Vorfalls begonnen.

„Ich habe heute einen Freund, Ehemann und meinen Lieblingsjournalisten @arsched verloren, laut Polizei wurde er in Kenia erschossen“, sagte Sharifs Frau Javeria Siddique. am Montag getwittert.

Sharif floh im August aus Pakistan, weil gegen ihn wegen angeblicher Kritik an staatlichen Institutionen und „Anstiftung zu Meutereien“ innerhalb des Militärs Anklagen wegen Volksverhetzung erhoben wurden.

Er hatte den Oppositionspolitiker Shahbaz Gill interviewt, einen engen Verbündeten des ehemaligen Premierministers Imran Khan. Nach dem Interview wurde Gill von der pakistanischen Polizei auch wegen Volksverhetzung angeklagt, weil sie angeblich „staatsfeindliche Kommentare“ abgegeben hatte.

Sharifs Sender ARY behauptete zunächst, er werde „vom gegenwärtigen Regime verfolgt“, sagte dann aber, er habe die Verbindungen zu Sharif abgebrochen, nachdem er am 8. August von der pakistanischen Regulierungsbehörde für elektronische Medien für etwa einen Monat abgeschaltet worden war.

Sharif musste „im August aus Pakistan fliehen, um sein Leben zu retten“, sagte ein enger Mitarbeiter von ihm gegenüber CNN. Er war ursprünglich nach Dubai gegangen, musste aber wegen „Belästigung durch pakistanische Beamte“ aus den VAE fliehen, fügte der Mitarbeiter hinzu.

Sharif war „erst seit ein paar Wochen in Kenia, da dies einer der wenigen Orte ist, an denen pakistanische Passinhaber kein Visum für die Einreise benötigen“, sagte der Mitarbeiter.

Pakistans Botschaftsbeamte in Nairobi warten auf einen Polizeibericht, teilte das pakistanische Außenministerium mit.

Obwohl Pakistan heute technisch gesehen nicht unter Militärherrschaft steht, wurde es während eines Großteils seiner 75-jährigen Geschichte vom Militär regiert.

Die Foreign Press Association, Africa (FPA Africa) sagte, sie sei „zutiefst beunruhigt“ über Sharifs Ermordung, insbesondere über die Umstände, unter denen er starb.

„Sharifs Tod hat die Mediengemeinschaft weltweit eines engagierten und ehrlichen Journalisten beraubt“, sagte FPA Africa in einer Erklärung.

Der Verband fügte hinzu, dass er die Behörden in Kenia auffordere, den Vorfall zu untersuchen und dadurch „ausländischen Journalisten, die im Land ansässig sind und über Afrika berichten, einschließlich derer, die im Auftrag oder bei anderen beruflichen Unternehmungen reisen, zu versichern, dass sie in Sicherheit sind“.

Die Menschenrechtskommission Pakistans twitterte am Montag, dass „eine lange, düstere Bilanz gewalttätiger Taktiken, Journalisten zum Schweigen zu bringen, erklärt, warum der gemeldete Mord an dem Journalisten Arshad Sharif in Kenia Schockwellen durch die Journalistengemeinschaft geschickt hat“.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif twitterte, er sei „zutiefst traurig über die schockierende Nachricht“ von Sharifs Tod. Shehbaz sagte auch, er habe ein Telefongespräch mit dem kenianischen Präsidenten William Ruto geführt und „ich habe ihn gebeten, eine faire und transparente Untersuchung des schockierenden Vorfalls sicherzustellen. Er versprach umfassende Hilfe, einschließlich einer beschleunigten Rückführung der Leiche“ nach Pakistan.