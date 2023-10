Tottenham ist so erfolgreich, dass selbst Arsene Wenger den Erfolg anerkennen muss.

Tatsächlich hat der legendäre Arsenal-Chef sie sogar im Kampf um den Titel unterstützt.

2 Sporen fliegen Bildnachweis: Getty

2 Wenger glaubt, dass sie echt sind Bildnachweis: @beIN

Die ungeschlagenen Spurs feierten am Freitag ihren achten Sieg aus zehn Spielen gegen Crystal Palace und festigten damit ihren Platz an der Spitze der Premier League.

Die Mannschaft im Norden Londons scheint unter Ange Postecoglou wiederbelebt zu sein und zeigt bisher keine Anzeichen eines Einlenkens.

Knapp dahinter in der Tabelle liegt Arsenal, das einzige andere ungeschlagene Team der Liga, das letzte Saison Zweiter wurde, satte 24 Punkte vor den Spurs.

In dieser Saison hat sich die Lücke jedoch dramatisch verringert, und Wenger wollte die verantwortlichen Spieler unbedingt loben.

In seinem regulären Auftritt bei beIN Sports sagte er: „Wenn ich sagen würde, dass sie nach 10 Spielen (sie) an der Spitze der Liga stehen … Sie fragen mich, und das ist keine schwierige Frage, weil ich immer sagen möchte, was ich fühle: Wirklich.

„Ich glaube fest daran, dass Tottenham einer der Anwärter auf die Liga sein wird.

„Sie haben (James) Maddison gekauft, der ein großartiger Spieler ist. Er ist das Bindeglied vom unteren Mittelfeld zum hohen Mittelfeld und hat dem Team technische Kreativität verliehen.

„Sie haben (Micky) van de Ven gekauft, den ich absolut außergewöhnlich finde. Sie hatten dort Schwächen und letzte Saison hatte (Hugo) Lloris auch nicht die beste Saison. Und der Wechsel von (Heung-min) Son in die Mitte sieht aus.“ sehr gut.“

„Für die Premier League würde ich sagen, dass Arsenal, Liverpool, Tottenham und (Manchester) City natürlich immer zurückkommen werden. Für die Premier League sehen sie im Moment wie die Vier oder Fünf aus.“