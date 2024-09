Die besten Dinge passieren manchmal ungeplant. Zu Beginn der Sommertransferperiode hatte Arsenal FC nicht die Absicht, Raheem Sterling vom Londoner Rivalen Chelsea FC zu verpflichten. Doch als der ehemalige englische Nationalspieler aus dem chaotischen Stamford Bridge-Club gedrängt wurde und plötzlich auf dem Markt landete, traf Arsenal-Trainer Mikel Arteta nach eigenen Angaben innerhalb von nur zehn Sekunden die Entscheidung, Sterling bis zum Ende der Saison auszuleihen.

Der heute 29-jährige Flügelstürmer ist einer der einflussreichsten Spieler seiner Generation, aber auch einer, der polarisiert. Manche sehen in ihm seit seinem turbulenten Wechsel vom FC Liverpool zu Manchester City vor neun Jahren einen geldgierigen Söldner. Für andere ist er ein Leuchtturm im Kampf gegen Rassismus, den der in Jamaika geborene Sterling selbst immer wieder erleben musste, von gegnerischen Fans und der englischen Boulevardpresse.

Wird Sterling an ManCity und Guardiola Rache nehmen?

Dass der im Schatten des Wembley-Stadions aufgewachsene Engländer eine schillernde Vita vorweisen kann, ist unbestritten. Unter anderem gewann Sterling in seinen sieben Jahren bei Manchester City viermal die Meisterschaft. In dieser Zeit lernte er auch den heutigen Arsenal-Coach Arteta kennen, der damals als Assistent unter Pep Guardiola in Manchester arbeitete. Als die englische Nationalmannschaft 2021 das Finale der Europameisterschaft erreichte, war Sterling der Schlüsselspieler. Unter anderem erzielte er beim Achtelfinalsieg gegen Deutschland ein Tor.

Dass ein Profi mit einer solchen Biografie fast zufällig auf dem Transfermarkt landet, liegt daran, dass seine Karriere in der jüngeren Vergangenheit eine falsche Wendung nahm. Guardiola hielt ihn vor zwei Jahren bei Manchester City für überflüssig, der darauf folgende Wechsel zu Chelsea zahlte sich nicht aus. Die Leihe zum FC Arsenal ist Sterlings Chance, seiner Karriere einen Schub zu geben – und sich an dem einen oder anderen Mitstreiter zu rächen. An diesem Sonntag (17.30 Uhr/Himmel) trifft Arsenal im Spitzenspiel der Premier League auf Guardiolas City.

Sterling soll helfen, die Lücke zu City zu schließen

Aus Sicht des Londoner Clubs ist Sterlings Verpflichtung ein Coup. In den vergangenen beiden Jahren wurde Arsenal mit fünf Punkten Rückstand auf den langjährigen Meister aus Manchester Vizemeister. Der hochdekorierte und erfahrene Sterling soll helfen, den Abstand zu City zu verkürzen. Möglicherweise hat Arsenal ungeplant den entscheidenden Spieler auf dem Weg zum ersten Titel seit 2004 verpflichtet.