Na halverwege de week uit de Europa League te zijn gecrasht, kan Arsenal zich nu uitsluitend concentreren op hun EPL-titeluitdaging, te beginnen met deze cruciale Londense derby tegen crisisclub Crystal Palace op zondag.

The Gunners stonden donderdag met stomheid geslagen nadat ze na een verrassende penalty shootout-nederlaag tegen Sporting Lissabon de Europa League in de laatste 16-fase verlieten. Arsenal-fans zullen waarschijnlijk optimistisch zijn over die nederlaag, en velen beschouwen dat toernooi als een afleiding van hun grotere doel om Manchester City te verslaan en de Engelse Premier League-titel te veroveren.

Palace kwam ondertussen in deze clash nadat Arsenal-legende Patrick Vieira op vrijdag als manager was ontslagen, na een winloze run van 12 wedstrijden waarin ze ongemakkelijk dicht bij de degradatiezone afdreven.

Maar om in 2023 een wedstrijd te winnen, lijkt het onwaarschijnlijk dat Palace een einde zal maken aan die droogte tegen een Arsenal-ploeg die de prikkel heeft om acht punten vrij te stijgen aan de top van de tafel met een overwinning hier.

Hieronder zetten we de beste op een rijtje live tv-streamingdiensten te gebruiken om de wedstrijd live te bekijken, waar ter wereld u ook bent.

Arsenal vs. Crystal Palace: wanneer en waar?



Arsenal ontvangt Crystal Palace in het Emirates Stadium zondag 19 maart. De aftrap is vastgesteld op 14.00 uur lokale tijd in het VK (10 uur ET, 7 uur PT in de VS).

Carlos Rodrigues/Getty Images



Hoe u de wedstrijd Arsenal vs. Crystal Palace overal online kunt bekijken met behulp van een VPN

Als je merkt dat je de game niet lokaal kunt bekijken, heb je misschien een andere manier nodig om de game te bekijken – dat is waar het gebruik van een VPN van pas kan komen. Een VPN is ook de beste manier om te voorkomen dat uw ISP uw snelheden op de wedstrijddag afremt door uw verkeer te versleutelen, en het is ook een goed idee als u op reis bent en merkt dat u verbonden bent met een Wi-Fi-netwerk en u wilt toevoegen een extra privacylaag voor uw apparaten en logins.

Met een VPN kun je virtueel je locatie op je telefoon, tablet of laptop wijzigen om toegang te krijgen tot de game. De meeste VPN’s, zoals onze Keuze van de redactie, ExpressVPNmaak het heel gemakkelijk om dit te doen.

Het gebruik van een VPN om sport te kijken of te streamen is legaal in elk land waar VPN’s legaal zijn, inclusief de VS, het VK en Canada, zolang je een legitiem abonnement hebt op de service die je streamt. Je moet er zeker van zijn dat je VPN correct is ingesteld om lekken te voorkomen: zelfs als VPN’s legaal zijn, kan de streamingdienst het account beëindigen van iedereen die volgens hem correct toegepaste black-outbeperkingen omzeilt.

Op zoek naar andere opties? Zorg ervoor dat je enkele van de andere geweldige bekijkt VPN-aanbiedingen nu plaatsvindt.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Crystal Palace in de VS

De game van zondag is op USA Network, waartoe je toegang hebt als onderdeel van je kabelpakket of op de met een geldige login, en kan worden gestreamd via FuboTV en Sling TV.

Het Blue-abonnement van Sling TV omvat USA Network, waardoor het een geweldige optie is voor diegenen die EPL-actie willen bekijken. Het kost $ 35 per maand en omvat meer dan 40 kanalen, waaronder andere sportkanalen zoals ESPN en FS1.

Kan ik Arsenal vs. Crystal Palace livestreamen in het VK?

Vreemd genoeg voor een wedstrijd op zondag, kan deze wedstrijd door geen van de houders van uitzendrechten van de Premier League in het VK worden geselecteerd voor live verslaggeving. Dit komt omdat het oorspronkelijk voor zaterdag was gepland en dus niet in de spellenpakketten zat waar de omroepen zo rijkelijk voor betalen.

Dat betekent ook dat als je in het VK reist voor je plezier of voor je werk, je dankzij geoblocking de game waarschijnlijk niet kunt bekijken zoals je normaal thuis zou doen.

Er is echter één optie om dit te omzeilen. Door gebruik te maken van een VPNzoals hierboven uitgelegd, kunt u uw locatie instellen op een land waar de wedstrijd wordt uitgezonden en van daaruit verder gaan.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Crystal Palace in Canada

Als je deze EPL-clash live in Canada wilt streamen, moet je je abonneren op FuboTV Canada. De service heeft de exclusieve rechten op dit Premier League-seizoen.

FuboTV is de go-to-bestemming voor Canadezen die dit seizoen de Premier League willen bekijken met exclusieve streamingrechten voor elke game. Het kost CA $ 25 per maand, hoewel u wat geld kunt besparen door per kwartaal of per jaar te betalen.

Livestream de wedstrijd Arsenal vs. Crystal Palace in Australië

Voetbalfans Down Under kunnen deze EPL-wedstrijd bekijken op streamingdienst Optus Sport, die dit seizoen elke Premier League-wedstrijd live in Australië laat zien.

Met exclusieve rechten om elke EPL-wedstrijd dit seizoen live te vertonen, evenals Duitse Bundesliga- en Spaanse La Liga-wedstrijden, is streamingdienst Optus Sport een bijzonder grote aantrekkingskracht voor Aussie-voetbalfans. Als u al een Optus-netwerkklant bent, kunt u Optus Sport kopen voor een gereduceerde prijs, met kortingen die de prijs verlagen tot slechts AU $ 7 per maand. Als u dat niet bent, begint een zelfstandig maandelijks abonnement op de service bij AU $ 25.

