Arsenal vs Brentford Live-Stream, Spielvorschau, Team-News und Anstoßzeit für dieses Premier-League-Spiel

Arsenal vs. Brentford Live-Stream und Spielvorschau, Samstag, 11. Februar, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Brentford Live-Stream und Spielvorschau

Auf der Suche nach einem Live-Stream von Arsenal gegen Brentford? Wir geben dir Deckung. Arsenal vs Brentford wird in Großbritannien nicht live gezeigt. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um die Premier League mit Ihrem Abonnement zu sehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

Arsenal (öffnet in neuem Tab) kann sich durch einen Sieg gegen Brentford um acht Punkte Vorsprung an die Spitze der Premier League-Tabelle bewegen (öffnet in neuem Tab) am Samstag.

Mikel Arteta wird nach einer Antwort seines Teams suchen, nachdem es von Everton mit 0: 1 geschlagen wurde (öffnet in neuem Tab) letztes mal raus.

Nur Newcastle (öffnet in neuem Tab) sind derzeit länger ungeschlagen als Brentford, der Southampton am vergangenen Wochenende mit 3: 0 besiegte.

Anstoß ist um 15:00 Uhr GMT. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man die Premier League sieht (öffnet in neuem Tab) wo auch immer du bist.

Team-Neuigkeiten

Arsenal muss für das Londoner Derby am Samstag ohne Gabriel Jesus, Emile Smith Rowe, Reiss Nelson und Mohamed Elneny auskommen.

Brentford wird nicht in der Lage sein, die Dienste von Pontus Jansson und Frank Onyeka in Anspruch zu nehmen, aber Shandon Baptiste könnte fit genug für einen Platz auf der Bank sein.

Form

Die Niederlage von Arsenal im Goodison Park am vergangenen Wochenende beendete eine Serie von 13 Spielen ohne Niederlage in der Premier League.

Brentford hat keines seiner letzten neun Spiele in der höchsten Spielklasse verloren, was die Diskussion über einen möglichen Vorstoß für die europäische Qualifikation anheizt.

Schiedsrichter

Peter Bankes wird der Schiedsrichter für Arsenal gegen Brentford sein.

Stadion

Arsenal vs. Brentford wird im Emirates Stadium mit 60.260 Plätzen in London ausgetragen.

Anstoß und Kanal

Anpfiff zwischen Arsenal und Brentford 15 Uhr GMT An Samstag, 11. Februar im Vereinigten Königreich. Das Spiel wird nicht live übertragen.

In den USA ist Anstoßzeit 10 Uhr ET / 7 Uhr PT. Das Spiel wird auf angezeigt ABC in den USA. Siehe unten für internationale Sendeoptionen.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie für ein Premier League-Spiel im Ausland sind, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. Für die Premier League, VierVierZwei derzeit empfiehlt:

(Bildnachweis: Zukunft)

TV-Rechte der Internationalen Premier League

• Großbritannien: Sky Sports (öffnet in neuem Tab) und BT-Sport (öffnet in neuem Tab) sind die beiden Hauptakteure wieder einmal, aber Amazon (öffnet in neuem Tab) auch 2022/23 ein Stück vom Kuchen abhaben.

• USA: Die NBC Sports Group ist mit dem Peacock Premium der Rechteinhaber der Premier League (öffnet in neuem Tab) Streaming-Plattform, die noch mehr zeigt als die 175 Spiele, die sie in der letzten Saison ausgestrahlt hat. Wenn Sie ein fuboTV-Abo abschließen (öffnet in neuem Tab) Für die Spiele, die nicht auf Peacock Premium verfügbar sind, können Sie jedes Spiel ansehen.

• Kanada: Die Möglichkeit, den Fußball der Premier League 2022/23 zu sehen, ist fuboTV (öffnet in neuem Tab)die die exklusiven Rechte an der gesamten Aktion hat.

• Australien: Optus Sport (öffnet in neuem Tab) zeigt jedes Spiel der Premier League-Saison. Nicht-Abonnenten können über eine Fetch-TV-Box auf die Aktion zugreifen (öffnet in neuem Tab) und andere freundliche Streaming-Geräte.

• Neuseeland: Sky Sport (öffnet in neuem Tab) servieren alle 380 Spiele – plus diverse Highlights und Magazinshows im Laufe der Woche sowie die Champions League.