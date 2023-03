Arsenal produceerde zondag een klinisch aanvallend optreden om langs Reading te waaien in de late Women’s Super League-wedstrijd, met treffers van Kim Little, Frida Maanum en Leah Williamson – evenals een ongelukkig eigen doelpunt van Emma Mukandi.

Little trapte de score af vanaf de penaltystip (4), waarbij hij de bal nadrukkelijk voorbij Grace Moloney streelde nadat Katie McCabe was gestruikeld, voordat Maanum’s tik de Gunners net voor rust een buffer van twee doelpunten bezorgde (44).

Mukandi draaide de bal kort na de pauze door haar eigen net (47), terwijl Williamson voor het eerst in meer dan een jaar op doel stond in Arsenal-kleuren en op de achterste stick sprong om de glans op een dominante vertoning te brengen (69).

De ploeg van Jonas Eidevall stond onder druk om een ​​korte inzinking in de WSL-resultaten aan te pakken, wat leidde tot een terugval naar de vierde plaats in het klassement, maar het resultaat was nooit echt twijfelachtig, met de twee doelpunten in elke helft die een gelikte overwinning bezegelden.

Wat is het volgende?

Arsenaal zijn op 21 maart weer in actie en gaan de strijd aan Bayern München in de eerste etappe van hun gelijkspel in de kwartfinale van de Champions League, voordat ze elkaar ontmoetten Tottenham vier dagen later in competitieverband. Lezing ontvangt koplopers Chelsea op 19 maart.