Laut talkSPORT steht Arsenal-Verteidiger Kieran Tierney kurz vor einem Leihwechsel für eine Saison an Real Sociedad.

talkSPORT geht auch davon aus, dass die Gunners und Moncao immer noch versuchen, eine Einigung über den Verkauf von Folarin Balogun zu erzielen.

3 Tierney wird voraussichtlich der LaLiga beitreten Bildnachweis: Getty

3 Balogun könnte zwar erneut nach Frankreich zurückkehren, dieses Mal jedoch dauerhaft Bildnachweis: Getty

Tierney wechselte im Sommer 2019 von Celtic zu Arsenal, hatte jedoch letzte Saison mit nur sechs Einsätzen in der Premier League Probleme um die Spielzeit.

Und der schottische Nationalspieler wird voraussichtlich eine Auszeit vom Verein nehmen, da nun ein überraschender Wechsel nach Spanien ansteht.

Balogun kehrte nach einer erfolgreichen Leihe an den französischen Klub Reims zu seinem Stammverein zurück.

Der Stürmer wird stark mit einem Wechsel von den Gunners in Verbindung gebracht, wobei Chelsea zu den Vereinen gehört, die Berichten zufolge im Rennen sind.

3 Balogun hat in der letzten Saison in Frankreich hervorragende Leistungen gezeigt Bildnachweis: AFP

Allerdings ist Monaco sein wahrscheinlichstes Ziel und talkSPORT geht davon aus, dass die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen noch andauern.

Monaco hatte Anfang des Monats ein formelles Angebot für den 22-Jährigen abgelehnt, aber der Sportdirektor des Ligue-1-Teams, Thiago Scuro, soll eine enge Beziehung zu seinem Gegenspieler bei Arsenal, Edu, haben.

Balogun erlebte eine erfolgreiche Leihe bei Will Stills Reims und belegte mit 21 Toren in 37 Einsätzen den vierten Platz in der Torschützenliste der höchsten französischen Spielklasse.

Er hat England auf der U17-, U18-, U19- und U21-Ebene vertreten, aber der in Brooklyn geborene Spieler hat seine internationale Zukunft Anfang des Sommers den USA überlassen.