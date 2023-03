Simon Jordan van talkSPORT heeft deze week zijn zegje over de grootste sportverhalen…

Manchester United won hun eerste trofee in zes jaar, Graham Potter stond onder toenemende druk bij Chelsea, Arsenal zette hun Premier League-titel voort en Conor Benn sloeg toe op het drugstestsysteem in het boksen.

De zon Jordan heeft zijn oordeel uitgesproken over enkele van de belangrijkste voetbalverhalen van de week

Man United kan het gat op Arsenal en Man City dichten, maar heeft nog een lange weg te gaan om echt terug te zijn

Jordaans oordeel: “Het is een ding om de League Cup te winnen, een ander ding om de FA Cup te winnen, het is nog iets anders door te zeggen dat je de Europa League gaat winnen.

“Maar als je het hebt over Man United die terug is, dan heb je het over Man United die de Premier League wint.

“Stel jezelf de vraag: zijn ze dicht bij Manchester City, zijn ze dicht bij Arsenal? Misschien zijn ze dat wel, maar ik denk nog steeds dat ze een reis moeten maken.

“Maar wat ze hebben gedaan, is dat ze op de juiste manier zijn begonnen en dat is bemoedigend, en ik denk dat het ook goed is voor de Premier League.

“Laten we duidelijk zijn, ondanks het constante aandringen van United-fans, hebben ze buitensporig veel geld uitgegeven.

“Het verhaal van het seizoen is ongetwijfeld Arsenal. Voor hem (Mikel Arteta) om deze ploeg opnieuw op te bouwen en mogelijk de Premier League te winnen… het team van het seizoen voor mij is Arsenal en het verhaal van het seizoen is Arsenal.

“Het grote lawaai in de Premier League is niet de League Cup, maar wie de Premier League wint. Man United is in dit tijdperk gebouwd om Premier Leagues te winnen.

“Ze hebben de Premier League al een derde van het bestaan ​​van de Premier League niet gewonnen, dus ze hebben nog een weg te gaan.”

Getty United heeft eindelijk weer een trofee gewonnen, maar hun laatste Premier League-titel was in 2013

Arsenal is briljant geweest, maar er blijven twijfels bestaan ​​of ze Man City naar de titel zullen verslaan

Jordaans oordeel: ‘Ik heb gevouwen als een goedkoop pak kaarten omdat ik de ene kant op ben gegaan, dan de andere, omdat je probeert het verhaal te kiezen dat je wilt volgen en je eraan vasthoudt.

“Dan denk je, nou eigenlijk heeft het geen zin om er gewoon bij te blijven omdat ik het zei, als er nieuwe informatie bij de hand komt, kan ik net zo goed buigen en draaien met de bries.

“Maar het punt is, ik denk nog steeds dat er zo’n kleine marge is. Als ze elkaars resultaten evenaren en tot die wedstrijd komen (op 26 april) en Man City Arsenal verslaat, denk ik nog steeds dat Arsenal met zijn ogen kan knipperen.

“Man City is niet in vorm. Ze zijn niet de Man City van weleer. Maar ze zijn nog steeds overtuigend … Ik denk nog steeds dat het een 50/50 run-in is.

“Als Arteta deze Premier League wint, zou niemand het hebben gezien, niemand zou ervoor hebben gekozen toen ze vorig seizoen door Spurs naar de vierde plaats werden gepikt. Niemand zou hen hebben uitgekozen om de overhand te krijgen zoals zij hebben gedaan.

“Het is opmerkelijk, want als je naar de samenstellende delen van Arsenal kijkt, hebben ze geen ploeg op pond-voor-pond, speler per speler, vergelijkbaar met Manchester City.

“Manchester City heeft een betere, diepere, coherentere ploeg dan Arsenal, dus het is opmerkelijk wat ze bereiken.”

Getty Arsenal staat momenteel vijf punten los bovenaan de ranglijst van de Premier League

Newcastle heeft nog een lange weg te gaan om een ​​’groot’ team te worden

Jordaans oordeel: “Newcastle heeft 20 jaar de tijd om de merken van clubs als Chelsea, Manchester City, Liverpool en Arsenal in de Premier League in te halen. Ze gaan er veel geld aan uitgeven, maar ze zijn nog lang niet in de buurt.

“Op dit moment doet Newcastle het heel goed in de competitie, maar als commerciële operatie met wereldwijde ogen op de prijs, zijn ze bij lange na niet in de buurt van Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, Manchester United en Arsenal.

“Ik handhaaf deze mening en het kan me niet schelen hoeveel Geordies me willen proberen. Het komt erop neer dat je een grote club bent in Newcastle.

“Je bent geen grote club op het wereldtoneel, dat zal je wel zijn. Ze zijn een grote club in Newcastle, maar ze zullen een grote club zijn op het wereldtoneel.”

AFP Newcastle bereikte de finale van de Carabao Cup en staat nu vijfde in de Premier League

Graham Potter moet ophouden met klagen over kritiek en zich concentreren op het goed uitvoeren van zijn werk

Jordaans oordeel: “Ik wil niet verminderen hoe het voelt als iemand iets gemeens over je zegt, en iets met een dreigement erin is niet nodig, maar dat hoort bij het tribalisme en de emotie van voetbal.

“Daarom heb je een baan die 10 miljoen pond per jaar betaald krijgt, want als er geen emotie en koorts was, zouden deze jongens in het voetbal niet de beloningen krijgen die ze krijgen.

“Ik word echt moe van de mentale gezondheidskaart die elke keer wordt gespeeld als iemand onder druk wordt gezet.

“Dit is de business waarin je zit. Je bent een grote manager en je moet veerkracht en vastberadenheid hebben – dat is mijn mening.

“De uitdagingen die je moet aangaan, zijn het negeren van het achtergrondgeluid, het negeren van het geluid van volslagen vreemden en je concentreren op het kernproduct van wat je hoort te doen, namelijk het winnen van voetbalwedstrijden.

“Dus negeer de ongebreidelde gek die je een vreselijk bericht stuurt, want ze zijn niet relevant. Ze zijn niet iemand die in je leven is en als er echt gevaar achter zit en je echt bang bent voor je leven, zul je uiteindelijk zekerheid krijgen… hoewel je dat niet zou moeten hebben.

“Maar het hoort bij het territorium en als je voetbalwedstrijden verliest op de manier waarop Chelsea dat doet, en consequent een ploeg blijkt te zijn die niet lijkt te kunnen winnen, kom je onder druk te staan.

“Ik word moe van deze zwakte in het voetbal dat alleen lof voldoende is. Hij zal er verdomd zeker niets van krijgen, want hij heeft er geen recht op.”

AFP Chelsea heeft sinds het WK slechts twee van de twaalf wedstrijden gewonnen

Conor Benn moet zijn onschuld bewijzen na een mislukte drugstest en stop met anderen de schuld te geven

Jordaans oordeel: “Niemand wil dat Conor Benn in deze positie zit. Niemand wil iets anders dan het beste voor Conor Benn. Niemand wil dat Conor Benn het slachtoffer wordt van een heksenjacht en in een situatie terechtkomt waarin zijn carrière wordt geruïneerd door een samenloop van omstandigheden.

“Maar dat gezegd hebbende, mensen willen wel enige transparantie over de omstandigheden en ze willen de principes begrijpen van wat er wordt gezegd.

“We krijgen veel mensen die veel dingen zeggen, ‘kijk niet hier, kijk daar, maak je geen zorgen over die test, maak je zorgen over deze test, maak je geen zorgen over VADA, want het was een vrijwillige test’… en al deze uitvluchten vormen een achtergrondverhaal.

“De WBC heeft als sanctieorgaan geen enkele jurisdictie. De verplichting voor Conor Benn bij de WBC is heel anders dan bij de British Boxing Board of Control en de terminologie die door de British Boxing Board of Control werd gebruikt was heel duidelijk: strikte aansprakelijkheid. Wat dat betekent is wat je in je lichaam hebt, waar je rekening mee moet houden. Je moet je onschuld bewijzen.

“Een atleet in Amerika genaamd Shelby Houlihan – een sprinter – werd betrapt met een substantie in haar lichaam. Die stof was nandrolon. Dat leverde haar een schorsing van vier jaar op. Ze onderzocht het en ontdekte dat het wat zwijnvlees in een burrito was, maar omdat ze de keten niet kon bewijzen nadat ze een privédetective had binnengehaald, werd ze nog steeds verbannen.

“Hier is het probleem met de WBC, de bewijslast was, je vertelt ons een verhaal dat aannemelijk is en we zullen ernaar kijken en als je schuld niet buiten redelijke twijfel staat, gaan we je mogelijk vrijpleiten.

Mark Robinson/Matchroom Benn heeft altijd volgehouden dat hij nooit bewust een illegale substantie heeft ingenomen

“Dus Conor trekt de integriteit van VADA-testen in twijfel, trekt de gevoeligheid van machines in VADA-laboratoria in twijfel en produceert een rapport dat niets met voeding te maken heeft. Op hetzelfde moment dat het idee van een dieet plotseling in Conor en zijn team opkomt, denken ze dat hij mogelijk eieren heeft gegeten.

‘We weten niet of hij eieren heeft gegeten of niet. Wat hij ons wel vertelde in een interview in november, was dat zijn dieet uit verschillende dingen bestond en misschien af ​​en toe een omelet. We kregen toen dus niets te horen over deze enorme eierconsumptie die nu een deel van zijn verweer tegen de aantijging heeft geformuleerd.

“Wat de WBC heeft gezegd is, oké, we hebben een voedingsdeskundige gehad, we hebben het onderzocht, het is volkomen aannemelijk. Maar ik ben er niet helemaal zeker van of de WBC toen verdwenen zijn. Oké, waar heb je deze eieren vandaan? Wie was de leverancier? En volg de voedselketen tot zijn natuurlijke einde, zodat hij zichzelf kan vrijpleiten.

“Hij heeft een plausibel verhaal samengesteld, plausibele ontkenning en de WBC heeft gezegd: OK, prima, het staat niet buiten redelijke twijfel dat je schuldig bent, dus je bent vrijgesproken.

“Nu komt hier de British Boxing Board of Control over de heuvel – strikte aansprakelijkheid.

“Het voedingsargument – ​​ik suggereer niet dat het niet waar is. Wat ik voorstel is, bewijs het. Zeg het niet alleen, bewijs het.”

