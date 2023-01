Arsenal vereinbart Ablöse mit Brighton für Leandro Trossard

Berichten zufolge hat Arsenal mit Brighton & Hove eine Ablöse für Leandro Trossard vereinbart. David Ornstein von Der Athlet behauptet, dass die Gesamtgebühr, einschließlich Add-Ons, im Bereich von 33 Millionen US-Dollar liegt. Ohne Add-Ons beträgt die Grundtransfergebühr für den Spieler etwa 25 Millionen US-Dollar. Der Deal der Gunners ging schnell voran, da erst am frühen Donnerstagmorgen Neuigkeiten über die Verhandlungen bekannt wurden.

Die Tabellenführer der Premier League mussten bei ihrer Rekrutierung ziemlich schnell handeln, nachdem sie letzte Woche Mykhailo Mudryk verpasst hatten. Arsenal verhandelte seit geraumer Zeit mit Shakhtar Donetsk über eine Ablöse für den Ukrainer. Chelsea stürzte jedoch ein und stimmte schnell einer Gebühr für Mudryk zu, die möglicherweise auf 108 Millionen US-Dollar steigen könnte.

Leandro Trossard gibt Arsenal mehr Optionen

Plan B für Arsenal scheint kein schlechter zu sein. Trossard ist ein bewährter Premier League-Spieler, der sich derzeit in der Blüte seiner Karriere befindet. Der 28-Jährige hat in dieser Saison bisher in 16 Erstligaspielen sieben Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben. Auch in der letzten Saison der Seagulls erzielte er acht Tore.

Obwohl der belgische Nationalspieler vielleicht kein fester Neuzugang wie Mudryk ist, verleiht er den Gunners die dringend benötigte Tiefe. Dynamisch und vielseitig, Trossard kann auf der linken Seite spielen, als offensiver Mittelfeldspieler in der Mitte und sogar als Nummer neun. Arsenal hat offensichtlich eine sehr solide Startelf, aber die Kadertiefe ist ein kleines Problem.

Star-Flügelspieler wird von Trossards Verpflichtung profitieren

Der Belgier kann nun für Spieler wie Gabriel Martinelli, Martin Odegaard und Gabriel Jesus/Eddie Nketiah einspringen. Trossard wird höchstwahrscheinlich auf der linken Seite für Manager Mikel Arteta eingesetzt.

Martinelli, der normalerweise auf dieser Position eingesetzt wird, hat während der laufenden Saison jedes einzelne Ligaspiel begonnen. Tatsächlich hat er in dieser Saison in allen außer einem Erstligaspiel mindestens 70 Minuten gespielt. Der junge Brasilianer könnte zeitweise von einer kleinen Pause profitieren.

Der ziemlich sparsame Wechsel von Arsenal ermöglicht es dem Verein möglicherweise auch, diesen Sommer mehr im Mittelfeld auszugeben. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass die Gunners Declan Rice während des Sommerfensters ins Visier nehmen. Ein Wechsel für den Star-Mittelfeldspieler von West Ham könnte rund 95 Millionen Dollar kosten.

FOTO: IMAGO / PA Bilder