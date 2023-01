Arsenal und Man City erreichen mit großen Siegen die fünfte Runde des Women’s FA Cup | Fußball Nachrichten

Arsenal und Manchester City feierten große Siege, als sie gegen Gegner aus den unteren Ligen in die fünfte Runde des FA Cup der Frauen einzogen.

Die Tore der Gunners wurden beim 9:0-Sieg gegen Leeds von acht Spielern geteilt, wobei Stina Blackstenius die einzige Spielerin war, die zwei Tore für den 14-fachen Wettbewerbssieger erzielte.

Caitlin Foord brachte die Gastgeber nach 10 Minuten in Führung, Kathrine Moller Kuhl und ein Elfmeter von Kim Little sorgten vor der Halbzeit für das 3: 0 gegen die Gäste der National League Division One North.

Stina Blackstenius traf zweimal für Arsenal



Die Schleusen öffneten sich nach der Pause mit weiteren Toren von Lina Hurtig, Jen Beattie, Michelle Agyemang und Victoria Pelova sowie dem Doppelpack von Blackstenius.

Hattrick von Shaw als City gegen Sheffield United

Khadija Shaw erzielte einen Hattrick, als Manchester City einen dominanten 7:0-Triumph über Sheffield United besiegelte.

Khadija Shaw erzielte einen Hattrick für Manchester City



Julie Blakstad erzielte in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack, auch Chloe Kelly und Deyna Castellanos trafen.

England trifft auf Fünf-Sterne-Spurs

Tottenham setzte sich auch gegen seine Gegner in der vierten Runde durch und besiegte den Meisterschaftsführenden London City Lionesses mit 5: 0.

Bethany England traf erneut für Tottenham





Bethany England eröffnete das Tor für Rehanne Skinners Mannschaft in der 11. Minute, bevor Mana Iwabuchi kurz vor der Pause die Führung verdoppelte.

Tore von Drew Spence und Eveliina Summanen in der zweiten Halbzeit sowie ein Eigentor von Harley Bennett rundeten einen 5:0-Sieg und einen komfortablen Nachmittag für die Spurs ab.

Kerr hilft Chelsea, Liverpool zu besiegen

Der australische Stürmer Sam Kerr erzielte einen Hattrick, als Chelsea den Super-League-Rivalen der Frauen, Liverpool, mit 3:2 besiegte.

Chelsea besiegte Liverpool und erreichte die fünfte Runde





Kerr eröffnete das Tor kurz nach der halben Stunde und fügte zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Sekunde hinzu, um die Blues auf den Fahrersitz zu bringen.

Ceri Holland zog für die Gäste zurück, aber Kerr stellte Chelseas Polster mit ihrem dritten Tor schnell wieder her, bevor ein später Schuss von Gemma Bonner für ein enges Finish sorgte.

Man Utd, Lesefortschritt

Nikita Parris erzielte in jeder Halbzeit ein Tor, als Manchester United mit einem 2:1-Triumph in Sunderland eine Überraschung vermied.

Im zweiten reinen WSL-Duell des Tages brauchte Reading nach dem 2:2-Endstand gegen Leicester ein Elfmeterschießen, um weiterzukommen.

Reading gewann im Elfmeterschießen mit 3:2, nachdem Emma Mukandi in der 102. Minute einen Ausgleich erzielt hatte.

Aston Villa führte nach 26 Minuten mit 6:0 gegen AFC Fylde. Es endete mit 11:0 für die Seite von Carla Ward, wobei Rachel Daly vier Tore erzielte.

An anderer Stelle erzielte Julia Olme zwei Tore, als Brighton bei West Brom einen 7: 0-Erfolg erzielte, während der Meisterschaftsverein Birmingham Everton mit 1: 0 besiegte.

Durham besiegte Crystal Palace mit 3:0, Cardiff gewann in Burnley mit 4:1, Coventry besiegte Hashtag United mit 4:0 und Lewes kam dank eines 1:0-Sieges in Ipswich weiter.

West Ham besiegte die Wolves mit 2:0, Charlton siegte in Wimbledon mit 5:1 und Bristol City besiegte Oxford mit 4:0.