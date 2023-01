Arsenal-Transfernachrichten: Das 70-Millionen-Pfund-Angebot der Gunners für Moises Caicedo wurde von Brighton abgelehnt | Fußball Nachrichten

Arsenal hat sein neues 70-Millionen-Pfund-Angebot für Mittelfeldspieler Moises Caicedo von Brighton abgelehnt.

Brightons Haltung bleibt unverändert und der Mittelfeldspieler steht im Januar nicht zum Verkauf, das Fenster soll am Dienstag um 23 Uhr geschlossen werden.

Die Gunners hatten ihr ursprüngliches Angebot von 60 Millionen Pfund für Caicedo abgelehnt, was den kolumbianischen Nationalspieler dazu veranlasste, Brighton zu bitten, ihn gehen zu lassen und sich in einer Erklärung in den sozialen Medien den Führern der Premier League anzuschließen.

Caicedo, der auf der offiziellen Website von Brighton sagte, er konzentriere sich erst letzte Woche ausschließlich auf seinen aktuellen Verein, wurde nach seinem Instagram-Post aufgefordert, sich bis nach Ablauf der Transferfrist am Dienstag vom Training mit den Seagulls fernzuhalten.

Leandro Trossard hat Brighton im aktuellen Fenster bereits in einem Deal im Wert von 27 Millionen Pfund gegen Arsenal eingetauscht.

De Zerbi: Brighton ist bereit, ohne Caicedo weiterzumachen

Brighton-Trainer Roberto De Zerbi besteht darauf, dass Moises Caicedo ein „sehr guter Typ“ ist, sagt aber, es sei ein „Fehler“ des Mittelfeldspielers gewesen, öffentlich seinen Wunsch zu äußern, den Verein zu verlassen.



Roberto De Zerbi, Cheftrainer von Brighton, möchte, dass Caicedo bis zum Ende der Saison in Brighton bleibt, sagt aber, der Verein sei „bereit, ohne ihn weiterzumachen“.

„Caicedo ist ein sehr guter Kerl und ich kann ihn verstehen“, sagte de Zerbi nach dem letzten Sieg am Sonntag in der vierten Runde des FA Cup gegen Liverpool.

„Wenn du 21 bist und die Anfrage einer großen Mannschaft erhältst, spielen sie in einem europäischen Wettbewerb, das kann ich verstehen.“

Auf die Frage, ob er von Caicedos Social-Media-Beitrag überrascht sei, fügte De Zerbi hinzu: Ja, ja, das war ich. Ich bin mir nicht sicher, ob er es war, wenn du verstehst, was ich meine …“

Auf Drängen, ob er dachte, Caicedo sei von anderen beeinflusst worden, sagte De Zerbi: „Ja, ich denke schon.“

Was stand in Caicedos Instagram-Post?

Caicedos Instagram-Beitrag lautete: „Ich bin Herrn Bloom und Brighton dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, in die Premier League zu kommen, und ich habe das Gefühl, dass ich immer mein Bestes für sie gegeben habe. Ich spiele Fußball immer mit einem Lächeln und mit Herz.

„Ich bin das jüngste von 10 Geschwistern aus ärmlichen Verhältnissen in Santa Domingo in Ecuador. Mein Traum ist es immer, der erfolgreichste Spieler in der Geschichte Ecuadors zu sein.

„Ich bin stolz darauf, Brighton eine Rekordablösesumme einbringen zu können, die es ihnen ermöglichen würde, sie zu reinvestieren und dem Verein zu helfen, weiterhin erfolgreich zu sein.

„Die Fans haben mich in ihr Herz geschlossen und sie werden immer in meinem Herzen sein, also hoffe ich, dass sie verstehen, warum ich diese großartige Gelegenheit nutzen möchte.“

Caicedo sagte Anfang dieser Woche auf der offiziellen Website von Brighton, dass er sich ausschließlich auf seinen aktuellen Verein konzentriere.

Trossard hat Brighton im aktuellen Fenster bereits in einem Deal im Wert von 27 Millionen Pfund gegen Arsenal eingetauscht, aber Brighton ist entschlossen, Caicedo zu halten.

