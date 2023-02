William Saliba heeft onthuld dat hij de gloriedagen terug wil brengen naar Arsenal, een hint dat hij klaar is om nieuwe voorwaarden te schrijven bij de Emirates.

De 21-jarige, die tot 2024 gebonden is aan Noord-Londen, is dit seizoen begonnen aan alle 23 Premier League-wedstrijden van de Gunners.

Getty Arsenal-verdediger Saliba speelde dit seizoen voor de tafeltoppers

Na drie huurperiodes verwijderd van Arsenal, is Saliba een instrumentale speler geworden voor Mikel Arteta in zijn eerste campagne in Engeland.

In oktober werd beweerd dat de tafeltoppers de Fransman een nieuwe deal hadden aangeboden.

Arteta heeft al bevestigd dat hij hoopt dat de jongeling zijn toekomst verbindt aan de club, die dit seizoen al nieuwe deals heeft uitgedeeld aan Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli en Mohamed Elneny.

Het is duidelijk dat Bukayo Saka de volgende is die op de stippellijn tekent, en Saliba heeft een enorme hint laten vallen dat hij dit voorbeeld zou kunnen volgen.

Terugkijkend op zijn huurperiodes op de website van Arsenal voorafgaand aan de wedstrijd van zaterdag bij Leicester, zei Saliba: “Het was een goede ervaring voor mij en ik kwam beter terug.

“Ik heb hier geen enkele wedstrijd gespeeld, dus daar heb ik altijd aan gedacht. Ik kon deze geweldige club niet verlaten zonder te spelen, dus ik had altijd het in mijn hoofd om terug te komen en te spelen.

Getty Saliba is begonnen aan alle 23 Premier League-wedstrijden van zijn eerste campagne in Engeland

“Voordat ik terugkeerde, wilde ik elke wedstrijd spelen, maar ik wist niet of dat zou gebeuren. Ik heb hard gewerkt en iedereen bij de club heeft me geholpen om een ​​goede starter te worden, maar het is nog niet af.

“Ik moet doorgaan en hard trainen, want we zijn allemaal goed; zelfs de spelers die niet starten. We zitten allemaal op hetzelfde niveau, dus dat is een goede competitie.

“Ik wil hier alles winnen wat mogelijk is en de club weer helemaal bovenaan zetten. Ik wil elke titel winnen.

“We willen allemaal de Premier League winnen en ik heb nog nooit een trofee gewonnen, dus daarom werk ik elke dag, maar we weten dat we nog vijftien wedstrijden te gaan hebben en dat het niet gemakkelijk zal worden.

Getty Het huidige contract van Saliba bij de Emirates loopt af in 2024

“We moeten ons concentreren en nooit opgeven, want de Premier League is moeilijk.”

Saliba prees Arteta ook snel, zoals hij opmerkte: “Wat je op het veld ziet, is hetzelfde op het trainingsveld.

“Hij houdt van zijn werk en hij geeft ons dat gevoel, en het is goed om zo’n coach te hebben.

“Voor de wedstrijd praat hij altijd goed en als je op het veld komt, wil je het goed doen, want de manier waarop hij praat, zorgt ervoor dat je wilt vechten.

“Je kunt zien dat hij me vertrouwt.”

Volg HIER alle laatste wedstrijden en resultaten van de Premier League op talkSPORT.com