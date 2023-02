Voormalig Aston Villa-spits Gabby Agbonlahor heeft uitgeslagen naar Gabriel Martinelli na Arsenal’s 4-2 overwinning nadat hij vierde voor zijn doelpunt in de 98e minuut.

De Braziliaanse buitenspeler viel af vanwege het duel in Villa Park, nadat hij sinds oudejaarsavond niet had gescoord met een doelpunt of een assist.

Getty Arsenal vleugelspeler Martinelli zette zijn kant 4-2 tegen Villa diep in blessuretijd

BT Sport Maar zijn beslissing om vóór zijn doelpunt te vieren viel niet in goede aarde bij Agbonlahor

Maar hij had een enorme impact vanaf de bank, want hij zette Jorginho in de 93e minuut neer, met een aanval van de middenvelder die een eigen doelpunt van Emi Martinez afdwong.

En de 21-jarige tikte toen thuis in een leeg veld om de comeback-overwinning te bezegelen nadat ex-Gunners-teamgenoot Martinez een hoekschop nam.

Zijn schot hielp Arsenal Manchester City terug naar de top van de Premier League-ranglijst te brengen na het 1-1 gelijkspel van de Citizens in Nottingham Forest.

Martinelli’s beslissing om zijn handen in de lucht te steken voordat hij scoorde in een leeg net viel echter niet in goede aarde bij Agbonlahor, die hem ervan beschuldigde ‘gebrek aan respect’ te tonen.

Tijdens de GameDay Phone-In van talkSPORT zei Agbonlahor: “Ik vond het een vermakelijke game, dit zijn de games die je wilt zien.

“Beide teams gingen ervoor, niemand leunde achterover, Aston Villa had ook zoveel kansen, Leon Bailey rende door en raakte de lat.

AFP Martinelli had een enorme impact nadat hij van de bank kwam

“Maar ik vond Arsenal indrukwekkend in de tweede helft, ze kwamen niet opdagen in de eerste helft, maar in de tweede helft waren ze meedogenloos.

“(Bukayo) Saka ging naar spelers, (Granit) Xhaka en (Martin) Odegaard vonden ruimte en Arsenal verdiende de overwinning.

“Maar er was een deel van het spel dat ik niet leuk vond. Ik hield er niet van dat Martinelli er doorheen rende, een leeg net, en hij viert gewoon feest voordat hij de bal achter in het net gooit.

‘Je weet dat hij al een maand onzin is, en hij scoort een tap-in en viert feest voordat hij scoort.

Getty De overwinning van The Gunners heeft ervoor gezorgd dat ze City aan de top van de ranglijst hebben overtroffen

“(Het is een) gebrek aan respect voor je teamgenoten, ik vond het niet leuk.”

Gevraagd naar Martinez’ tijdverspilling door co-presentator Jamie O’Hara, zei Agbonlahor: “Dat vond ik ook niet leuk!

“Ik zag het nut er niet van in dat Martinez tijd verspilde omdat het aan het einde van de wedstrijd wordt toegevoegd.

“Maar dat van Martinelli was voor mij vandaag niet erg sportief.”

In wat een vurige wedstrijd in de Midlands was, dreigden de staf van Arsenal en Villa op de tribune in elkaar te slaan na het eigen doelpunt van Martinez.

Arsenal-analist Miguel Molina zou uit het mediagebied zijn gezet na een boze verbale woordenwisseling met Villa-coaches Victor Manas en Jamie Arias.