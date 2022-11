Arsenal stellt drei Neuverpflichtungen für das Transferfenster im Januar auf, darunter Leicester City-Star Youri Tielemans, während Mikel Arteta versucht, den Kader für den Titelgewinn in der Premier League zu verstärken

Arsenal wird im Januar-Transferfenster drei neue Spieler gewinnen, um seinen ersten Premier League-Titel seit 2004 zu besiegeln.

Die Mannschaft von Mikel Arteta hat 11 ihrer 13 Ligaspiele gewonnen und steht ziemlich an der Tabellenspitze – zwei Punkte vor dem Favoriten der Buchmacher, City.

Getty Arteta sah zu, wie seine Mannschaft bei Chelsea einen großen Test ihrer Titelqualifikationen bestand

Nachdem die Mannschaft von Pep Guardiola am Samstagnachmittag gegen Brentford geschlagen wurde, gehen die Gunners zu Weihnachten garantiert als Tabellenführer in die WM-Pause.

Arteta weiß, dass seine Mannschaft eine große Chance hat, ihre Titel-Dürre zu beenden, und hat drei neue Gesichter ausfindig gemacht, um seinen Kader vor dem Einlauf zu stärken.

Laut 90min wird Arsenal seine Pläne vorantreiben, Youri Tielemans von Leicester City zu holen, der am Ende der Saison keinen Vertrag mehr hat.

Es wird angenommen, dass der Spieler Chef Brendan Rodgers gesagt hat, dass er kein Interesse daran hat, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen.

Tielemans war in den letzten Wochen in hervorragender Form und Rodgers wird seinen Kapitän nicht vor Ende der Saison verlieren wollen, da die Foxes versuchen, einen Luftkampf in der Relegation zu vermeiden.

Aber ein Angebot von Arsenal im Januar könnte für das finanziell angeschlagene Leicester zu gut sein, um es für einen Spieler abzulehnen, der nächsten Juni kostenlos abreisen kann.

Getty Es ist unwahrscheinlich, dass Youri Tielemans seinen Aufenthalt in Leicester City über den Sommer hinaus verlängert

Getty Danilo ist zweifacher Copa Libertadores-Sieger mit dem brasilianischen Meister Palmeiras.

Der technische Direktor von Arsenal, Edu, hat auch Palmeiras Mittelfeldspieler Danilo im Visier, wobei Quellen in der Nähe von Arsenal darauf hindeuten, dass es sich um einen Deal handelt, der viel wahrscheinlicher zustande kommt.

Der 21-Jährige hat sich in der brasilianischen Serie A einen Namen gemacht, gewann zweimal die Copa Libertadores und holte sich in diesem Jahr den brasilianischen Meistertitel.

Inzwischen italienischer Journalist Mirko di Natale enthüllte, dass Arsenal 52,2 Millionen Pfund für den ukrainischen Nationalspieler Mykhaylo Mudryk geboten hat.

Getty Berichten zufolge hat Arsenal ein Angebot für den hoch bewerteten ukrainischen Flügelspieler Mykhaylo Mudryk eingereicht

Der Flügelspieler von Shakhtar Donetsk wurde im August nach dem Wechsel von Nicolas Pepe nach Nizza mit einem Wechsel ins Emirates Stadium in Verbindung gebracht, aber Arteta entschied sich dafür, bei seinem bestehenden Personal zu bleiben.

Nach einer starken Leistung in der Champions League dieser Saison hat Arsenal Schritte unternommen, um vor einem Wechsel im Januar einen Deal für den 21-Jährigen über die Linie zu bringen.