Die Probleme von Kai Havertz vor dem Tor von Arsenal setzten sich mit einem schmerzhaften Fehlschuss gegen Manchester United fort.

Der bisher torlose Sommerneuzugang hatte zehn Minuten vor Schluss im Emirates Stadium eine gute Gelegenheit, den Gunners einen Treffer zu bescheren.

2 Der Ball landete in brillanter Position auf Havertz Bildnachweis: Sky Sports

2 Aber er nahm kaum Kontakt auf Bildnachweis: Sky Sports

Gabriel Martinelli hatte auf der linken Seite des United-Strafraums reichlich Platz gefunden, und als der Ball nicht geklärt wurde, fiel er zugunsten von Havertz.

Nachdem er den Ball jedoch unter Kontrolle hatte, versuchte er, ihn mit dem linken Fuß wegzustecken, berührte den Ball jedoch kaum und legte nach der großen Gelegenheit sofort den Kopf in die Hände.

Alex Crook von talkSPORT kommentierte die verpasste Chance wie folgt: „Wir haben gerade einen eklatanten Fehlschuss von Havertz gesehen.“

„Mit einigen der Sitter, die wir an diesem Wochenende in der Premier League hatten, ist es nicht ganz so weit, aber ich sage Ihnen, es ist nicht mehr weit.“

„Martinelli, der dieses Spiel wirklich gut begonnen hat, legte die Flanke in den Strafraum, (Diogo) Dalot köpfte sie von (Anthony) Martial ab und sie lenkte in den Lauf von Havertz, der aus sechs Metern Entfernung nur in die Luft schoss.“

„Er musste den Ball einfach an (Andre) Onana vorbeischieben und Arsenal wäre vorne gewesen.“

Später lief es für Havertz nicht viel besser, da sein schlampiger Pass direkt zu Christian Eriksen ging, der dann in die Hälfte von Arsenal wanderte, bevor er Marcus Rashford einspielte, der den Ball brillant in den Pfosten zirkelte.

Doch die Hausherren schlugen sofort zurück, als Martin Ödegaard den Ausgleich erzielte.

