Arsenal: Sind Mikel Artetas Mannschaft Anwärter auf den Titel der Premier League? | Fußball Nachrichten

Arsenal war gegen Liverpool „herausragend“ und muss laut Paul Merson nur mit Manchester City Schritt halten, um eine unwahrscheinliche Titelherausforderung zu meistern.

Gabrielle Martinelli erzielte einen frühen Führungstreffer für Arsenal, bevor zwei Tore von Bukayo Saka die Rückkehr von Arsenal an die Spitze der Premier League mit einem deutlichen 3:2-Sieg gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp besiegelten.

Nach knapp einem Viertel der Premier League-Saison führen die jungen Wilden von Mikel Arteta nun die Tabelle an, einen Punkt vor Meister Manchester City, und sorgen für kaum erkennbare Aufregung im Verein.

„Ich fand sie hervorragend“, sagte Merson.

„Ich fand, dass sie wirklich gut angefangen haben, schnell aus den Blöcken kamen und frühe Tore erzielten. Ich dachte, Arsenals Management des Spiels [after they scored the third] war phänomenal. Nach dem 3:2-Vorsprung gab es nie wirklich eine Bedrohung durch Liverpool.

„Und Sie sprechen dort am Ende von einer sehr jungen, unerfahrenen Mannschaft. Ich war so beeindruckt. Sie sind Spitzenreiter, ein weiteres Spiel vorbei, sie müssen einfach weitermachen, was sie tun. Ich habe das noch nie gesehen Platz so [or at least] nicht für eine lange, lange Zeit. Es brummt total.

„Solange sie auf den Rockschößen von Manchester City bleiben, weiß man nie. Wir haben gesehen, wie Leicester die Premier League gewonnen hat [in the past].“

Nach der Niederlage bei Manchester United hat sich Artetas Mannschaft mit einem Sieg in Brentford und zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Tottenham und Liverpool in den Emiraten erholt.

„Das ist eine gute junge Mannschaft, sie müssen nur fit bleiben“, fuhr Merson fort. „Ich dachte ehrlich, dass dies ein schwierigeres Spiel als das Tottenham-Spiel werden würde, und sie haben es überstanden. Es ist ein weiteres Häkchen im Kästchen.

„Sie sind von der Niederlage gegen Manchester United zurückgekehrt und haben sich mit aufeinanderfolgenden Siegen erholt. Wer weiß, was passieren könnte?

„Jeder der Spieler spielt mit viel Selbstvertrauen. Jeder der Spieler spielt nach besten Kräften.

„Sie haben wirklich gut angefangen und es ist noch ein langer Weg, sie haben gegen drei große Teams gespielt, gegen United verloren, aber Tottenham und Liverpool geschlagen, also konnte ich nicht hoch genug über dieses Team sprechen, und es ist ein junges Team auch.“

Neville: Man City wird den Titel gewinnen, aber Arsenal ist auf dem Vormarsch

In seinem Podcast wiederholte der Sky Sports-Experte Gary Neville seine Vorhersage, dass Manchester City den Titel gewinnen wird, beschrieb Arsenal jedoch als „aufstrebende Plätze“, als er einen seiner Meinung nach „verdienten“ Sieg gegen Liverpool lobte.

„Ich glaube nicht, dass sie die Liga gewinnen werden. Man City wird diese Liga am Ende knapp gewinnen. Arsenal muss mit voller Kraft spielen, um mit ihnen zu bleiben.“

„Es gibt gute Zeichen, aber der schwierige Teil der Saison steht noch bevor. Es ist noch ein langer Weg und dies ist definitiv nicht die Zeit, sich mitreißen zu lassen, wenn Sie ein Arsenal-Fan sind.“

„Aber es gibt definitiv einen Geist, der aufgebaut wird, und diese Fans können ein Team und einen Manager sehen, die Fortschritte machen.“

Sind Arsenal Konkurrenten? Die sozialen Medien reagieren auf das Epos von Emirates