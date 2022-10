Arsenal sagte, er solle den Flügelspieler von Crystal Palace, Wilfried Zaha, oder den Stürmer von Newcastle, Allan Saint-Maximin, verpflichten, da die Gunners-Legende Emmanuel Petit das Problem der Kadertiefe hervorhebt

Laut Emmanuel Petit sollte Arsenal entweder den Flügelspieler von Crystal Palace, Wilfried Zaha, oder den Stürmer von Newcastle, Allan Saint-Maximin, verpflichten, wenn sie den Titel gewinnen wollen.

Der Ex-Gunners-Mittelfeldspieler hat auch bekannt gegeben, dass er derzeit nicht glaubt, dass sein ehemaliger Verein in dieser Saison den ersten Platz in der Premier League erreichen kann, sondern unter den ersten vier sein wird.

Getty Arsenal hat einen hervorragenden Saisonstart hingelegt und liegt derzeit an der Spitze der Premier League

getty Der ehemalige Gunners-Star Petit glaubt jedoch, dass die Gunners ihre Reihen um weitere Angreifer erweitern könnten

Arsenal hat in dieser Saison acht seiner neun Spiele in der höchsten Spielklasse gewonnen – darunter ein 3:2-Sieg gegen Liverpool am vergangenen Wochenende.

Der amtierende Premier-League-Meister Manchester City ist ihnen jedoch dicht auf den Fersen, nur einen Punkt hinter Nord-London – und Petit glaubt, dass der Titelgewinn für Arsenals aktuellen Kader angesichts der harten Konkurrenz ein Schritt zu weit gehen wird.

„Ich glaube nicht, dass Arsenal den Titel gewinnen wird, aber sie werden sich definitiv für die Champions League qualifizieren, und das ist eine große Leistung, wenn man bedenkt, wo sie standen, als Arteta zum Verein kam“, sagte Petit gegenüber Genting Casino.

„Wenn sie sich verstärken wollen, brauchen sie meiner Meinung nach Flügelspieler, denn Saka, Martinelli und Gabriel Jesus waren großartig, aber sie haben niemanden, der sie ersetzt, wenn sie sich verletzen.

„Emile Smith-Rowe ist verletzt, Eddie Nketiah hat gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, aber kann er der nächste Stürmer sein, wenn Jesus verletzt wird? Meine Antwort ist nein.“

Arsenal hat den Titel seit 2004 nicht mehr gewonnen, als die Gunners noch in ihrem früheren Stadion Highbury spielten.

getty Premier-League-Sieger Petit glaubt, dass die Gunners auch mehr als Angreifer brauchen

Petit bestritt zwischen 1997 und 2000 115 Spiele für Arsenal, darunter den Titelgewinner der Premier League 1997/98.

Er glaubt, dass die Gunners im Titelrennen sein könnten, sollten sie mehr Backups für ihre aktuellen Stars einbringen.

Und er hat ein paar ideale Kandidaten im Kopf.

„Alle großen Teams haben große Flügelspieler. Es gibt einige in England, die mein Traum für Arsenal wären“, sagte der Weltmeister von 1998.

Getty Zaha ist eine ideale Kandidatin für Arsenal, sagt Petit

Getty Und sagt, Saint-Maximin würde auch gut passen

„Allan Saint-Maximin wäre eine großartige Verpflichtung. Können Sie sich den Schaden mit all den Spielern um ihn herum vorstellen?

„Wilfried Zaha von Palace wäre auch toll. Aber sie brauchen auch einen zentralen Mittelfeldspieler und einen Innenverteidiger, da ich mir bei Rob Holding nicht sicher bin.“

Beide Stars scheinen sich bei ihren derzeitigen Vereinen niedergelassen zu haben, Zaha wurde jedoch zuvor mit einem Wechsel in die Emirate in Verbindung gebracht.

Bisher hat Zaha in dieser Saison in sieben Spielen für Crystal Palace vier Tore erzielt, während der Newcastle-Star Saint-Maximin in dieser Saison ebenfalls getroffen hat und im August gegen Wolves geschossen hat.

Arsenal reist an diesem Donnerstag in der Europa League zu Bodo/Glimt, um den 3:0-Sieg gegen den Klub nachzuholen Norwegischer Verein letzte Woche in den Emiraten.