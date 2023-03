Ben White is geprezen door Arsenal Invincible Lauren omdat hij naadloos de overgang van centrale verdediger naar rechtsback heeft gemaakt.

Maar ondanks dat hij in goede vorm was voor de leiders van de Premier League, liet bondscoach Gareth Southgate de 25-jarige uit zijn Engelse selectie voor de komende Euro 2024-kwalificatiewedstrijden.

Getty Arsenal-verdediger White was dit seizoen een van de uitblinkers van de club

Getty De veelzijdige Gunners-ster White heeft dit seizoen de centrale verdediger geruild voor een rechtsback

White maakte deel uit van het WK-team van de Three Lions, maar verliet Qatar voortijdig vanwege ‘persoonlijke redenen’ omdat hij geen minuut had gespeeld.

Hij moet dit seizoen echter nog een topwedstrijd voor de Gunners missen, waar hij is overgestapt naar een vleugelverdediger na het ontluikende partnerschap tussen William Saliba en Gabriel Magalhaes.

De ex-Brighton-man heeft zichzelf gevestigd als de eerste keus rechtsback onder Mikel Arteta, voor Takehiro Tomiyasu, die 25 van de 27 competitieduels van Arsenal startte.

En Gunners-legende Lauren, die zeven grote onderscheidingen won met Arsenal, is lyrisch geworden over de prestaties van White in zijn oude functie.

Exclusief voor talkSPORT, met dank aan bet365, zei hij: “Ik ben erg blij met zijn spel en de manier waarop hij presteert.

“Hij presteert erg goed. Hij geeft zoveel voor het team.

News Group Kranten Ltd Lauren is vol lof over de vertoningen van White

Getty White opende eerder deze maand zijn rekening voor Arsenal in de 3-2 zege tegen Bournemouth

“Het is niet zijn natuurlijke positie, maar tactisch gezien, denk ik voor Arteta, is hij dit seizoen een van de belangrijkste spelers geweest.

“Wanneer hij (Oleksandr) Zinchenko in het midden van het veld speelt, zorgt Ben White ervoor dat het verdedigingssysteem flexibeler is, waar je een back-drie kunt vormen met Gabriel en Saliba.

“Zijn veelzijdigheid is enorm gunstig voor Arsenal, hij is dit seizoen een belangrijke speler geweest en ik ben zeker onder de indruk.”

Over de weglating van White legde Southgate uit dat er gewoon zoveel concurrentie was om ruimtes en dat anderen hem voor waren.

“Het is vergelijkbaar voor Ben en Trent (Alexander Arnold)”, zei hij.

“We hebben spelers voor die twee en we zijn gezegend met talent.

Getty Zinchenko heeft de fans van Arsenal voor zich gewonnen sinds hij overkwam van Manchester City

“Kyle (Walker) en Tripps (Kieran Trippier) waren degenen die speelden tijdens het WK en zijn consistent geweest terwijl Reece (James) terug is.”

Ondertussen was Lauren er ook snel bij om Zinchenko uit te kiezen, aangezien hij zijn rol vergeleek met die van Bayern München-icoon Philipp Lahm.

Lauren vroeg zich af of hij een revolutie teweeg heeft gebracht in de rol van linksback, aangezien hij vaak op het middenveld speelt tijdens wedstrijden, en merkte op: “Hij is briljant geweest.

“Arteta heeft duidelijk een strategie die hij wil implementeren in dit Arsenal-team, dat midden in het park domineert, en het is de eer van de jongens dat ze dit seizoen naar voren zijn gekomen en deze tot nu toe hebben geleverd.

“Maar met Zinchenko is het geen revolutie, want dat hebben we eerder gezien bij Bayern München met Philipp Lahm.

“In plaats van als rechtsback te spelen, sprong hij naar binnen om nog een extra man in het midden te zijn.

“Ik zei een paar jaar geleden ook hetzelfde over (Joao) Cancelo. Cancelo is geen echte vleugelverdediger. Hij stond altijd midden op het pad, net als een Phillip Lahm.

Getty-afbeeldingen – Getty Lauren won zeven grote onderscheidingen met Arsenal

“Het is dus geen revolutie, maar Zinchenko is dit seizoen een belangrijke speler geweest voor Arsenal en stelde ons in staat om de tegenstanders in dat midden van het park te domineren.

“Door te spelen zoals hij is geweest, krijgen Granit Xhaka en Thomas Partey de vrijheid om uit te blinken. Ze werken allemaal samen om dit seizoen zo sterk te zijn.”

Arsenal heeft de kans om acht punten voorsprong te nemen op Manchester City op de tweede plaats op zondag als ze Crystal Palace verslaan in het Emirates.