Bayer Leverkusen hat einem Vertrag zur Verpflichtung von Granit Xhaka vom FC Arsenal zugestimmt.

Die Ablösesumme, die den Mittelfeldspieler aus dem Norden Londons in die Bundesliga führt, beläuft sich auf 25 Millionen Euro.

Xhaka, der in sieben Spielzeiten 297 Spiele für die Gunners bestritt, hatte das letzte Jahr seines Vertrags im Emirates Stadium begonnen und wird im September 31 Jahre alt.

Eine formelle Ankündigung wird in den nächsten 24 Stunden erwartet.

In der Zwischenzeit, Sky Sportnachrichten Es wurde mitgeteilt, dass Declan Rice und Jurrien Timber in den nächsten 72 Stunden nach der Einigung mit West Ham United und Ajax ihre medizinischen Untersuchungen bei Arsenal erhalten werden.

Persönliche Bedingungen für beide Spieler wurden grundsätzlich vereinbart und beide könnten Anfang nächster Woche Arsenal-Spieler sein.

Arsenal würde in diesem Zeitraum mehr als 200 Millionen Pfund ausgeben – ein weiterer Beweis für die Unterstützung, die Manager Mikel Arteta von Edu und dem Vorstand erhält.

Fußball-Finanzexperte Kieran Maguire sagt, dass Arsenals scheinbar erhöhte Ausgabenbereitschaft eine „Belohnung“ für Mikel Arteta sei.

„Arsenal ist tatsächlich in einer sehr starken Position, wenn es um die Ausgaben geht“, sagte er Sky Sportnachrichten. Der Grund dafür ist, dass es ihnen gelungen ist, ihre Löhne unter Kontrolle zu bekommen.

„Arsenals Gehälter sind niedriger als im Jahr 2018. Sie liegen zwischen 150 und 170 Millionen Pfund unter denen von Liverpool, Manchester United und Manchester City. Das hat ihnen die Flexibilität gegeben, auf den Markt zu gehen und neue Spieler zu kaufen, ohne sich große Sorgen machen zu müssen.“ .

„Außerdem haben sie die zusätzlichen Vorteile von Champions-League-Spielen, Premium-Preise und das Mindestpreisgeld von 50 Millionen Pfund, würde ich sagen, durch ihre Teilnahme.“

„Wenn man das alles zusammenrechnet, haben sie wahrscheinlich immer noch einen gewissen Spielraum, was die Ausgaben in diesem Zeitfenster angeht.“

Auf die Frage, ob es bei Arsenal einen Strategiewechsel gegeben habe, fügte er hinzu: „Ja. Sie hatten eine Kürzung vorgenommen. Sie haben einige brachliegende Jahre erlebt, in denen sie sich nicht für die Champions League qualifiziert haben.“

„Sie haben es geschafft, Gutverdiener wie Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang von der Gehaltsliste zu streichen, und das hat ihnen die Möglichkeit gegeben, jetzt auf den Markt zu gehen, sehr wettbewerbsfähig zu sein und zu versuchen, mit anderen Vereinen mitzuhalten.“

„Arsenal war früher als der Klub der Bank of England bekannt. Sie waren finanziell immer gut aufgestellt, und ich denke, dass diese Ausgabenänderung für Mikel Arteta eine Belohnung für seine Fähigkeit ist, sie auf diese Champions-League-Plätze zu bringen.“ Auch das bedeutet im Hinblick auf höhere Einnahmen sehr viel.“

